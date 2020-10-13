Интернет, ТВ и облачное хранилище в смартфоне: новые тарифы от MegaCom

Компания MegaCom представляет новые еженедельные тарифные планы "Супервыгодный 7 Max" и "Супервыгодный 7 Ultra". Воспользуйтесь всеми преимуществами мобильной связи и цифровых сервисов в ваших смартфонах.
"Супервыгодный 7 Max" и "Супервыгодный 7 Ultra" - это внушительные объемы интернет-трафика, гигабайты дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud, бесплатный доступ к мобильному телевидению на сервисе MePlay, бесплатные разговоры и SMS внутри сети, а также минуты на другие операторы связи.
При подключении ТП "Супервыгодный 7 Max" вы получаете:
Еженедельная абонентская плата составляет 165 сомов.
Команда для подключения: *303*22*1# или *303*22#1#.
При подключении ТП "Супервыгодный 7 Ultra" абонентам доступны:
Безлимитный Интернет без ограничения скорости.
Еженедельная абонентская плата составляет 235 сомов в неделю.
Команда для подключения: *303*23*1# или *303*23#1#.
Подробнее об условиях тарифных планов читайте на официальном сайте MegaCom.