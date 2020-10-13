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Интернет, ТВ и облачное хранилище в смартфоне: новые тарифы от MegaCom

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Компания MegaCom представляет новые еженедельные тарифные планы "Супервыгодный 7 Max" и "Супервыгодный 7 Ultra". Воспользуйтесь всеми преимуществами мобильной связи и цифровых сервисов в ваших смартфонах.

"Супервыгодный 7 Max" и "Супервыгодный 7 Ultra" - это внушительные объемы интернет-трафика, гигабайты дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud, бесплатный доступ к мобильному телевидению на сервисе MePlay, бесплатные разговоры и SMS внутри сети, а также минуты на другие операторы связи.

При подключении ТП "Супервыгодный 7 Max" вы получаете:

  1. 20 ГБ Интернета без деления на день и ночь;
  2. 15 ГБ дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud для загрузки и хранения видео, аудио и других файлов;
  3. 80 цифровых ТВ-каналов в приложении MePlay;
  4. 1000 исходящих минут внутри сети, в том числе на номера бренда Z;
  5. 500 SMS внутри сети, в том числе на номера бренда Z;
  6. 20 исходящих минут вне сети MegaCom (в т. ч. на номера бренда Salam и фиксированные номера "Кыргызтелеком");
  7. Возможность раздачи Wi-Fi.

Еженедельная абонентская плата составляет 165 сомов.

Команда для подключения: *303*22*1# или *303*22#1#.

При подключении ТП "Супервыгодный 7 Ultra" абонентам доступны:

Безлимитный Интернет без ограничения скорости.

  1. 50 ГБ дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud для загрузки и хранения видео, аудио и других файлов;
  2. 150 цифровых ТВ-каналов в приложении MePlay;
  3. Безлимитное общение внутри сети, в том числе на номера бренда Z;
  4. 1000 SMS внутри сети, в том числе на номера бренда Z;
  5. 60 исходящих минут вне сети MegaCom (в т. ч. на номера бренда Salam и фиксированные номера "Кыргызтелеком");
  6. Возможность раздачи Wi-Fi.

Еженедельная абонентская плата составляет 235 сомов в неделю.

Команда для подключения: *303*23*1# или *303*23#1#.

Подробнее об условиях тарифных планов читайте на официальном сайте MegaCom.


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URL: https://www.vb.kg/393050
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