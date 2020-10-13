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Руководство и ветераны ГКНБ поздравили с юбилеем ветерана-чекиста

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 13 октября 2020 года, ветераны и руководство ГКНБ КР поздравили ветерана Великой Отечественной войны и органов национальной безопасности КР Кавешникова Василия Тихоновича с его 95-летием. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Уроженец Воронежской области Кавешников Василий Тихонович родился в 1925 году в с. Костино-Отделец Козловского района. Свою трудовую деятельность начал статистиком шахты №1 рудоуправления "Сулюкта" в г. Сулюкта Ошской области.

В органах государственной безопасности работал с 1944 по 1985 годы. Окончил Высшую школу КГБ СССР. Прошел все ступени карьерной лестницы, начиная с должности коменданта спецкомендатуры РО МВД до начальника отдела КГБ Кыргызской ССР.

За достигнутые успехи в деле обеспечения государственной безопасности подполковник Кавешников Василий Тихонович награждён многими ведомственными и юбилейными медалями.

Представители ГКНБ КР поздравили Кавешникова В.Т. с юбилеем и вручили ценные подарки.

В завершении встречи представители ГКНБ пожелали юбиляру Василию Тихоновичу Кавешникову крепкого здоровья и долгих лет жизни.


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URL: https://www.vb.kg/393051
Теги:
ветераны, Кыргызстан, поздравление, ГКНБ
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