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Паркуемся без парктроника

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Сегодня некоторые кроссоверы по нижней кромке бампера оказываются ниже бордюрного камня. Поцарапать или своротить бампер - раз плюнуть. Кому хочется попадать на деньги?

Способ парковаться уверенно и почти впритык есть! Мало того, что он бесплатный, так еще и работает лучше, чем парктроник или камера. Первый чувствует расстояние, но не высоту. А наш лайфхак всепогодный. Более того, от водителя он даже не потребует дополнительных телодвижений.

Поможет левое зеркало заднего вида. Только использовать его будем не по прямому назначению, а для ориентирования при движении вперед. Как только нижняя кромка его корпуса совпадет с нижним краем бордюра (углом между ним и асфальтом), останавливаемся. В этот момент между бампером и началом тротуара будет оставаться не больше 20 см. Достаточное расстояние, чтобы считать парковку исполненной качественно.

Тот же принцип можно использовать, если требуется подъехать к стене дома или гаража. Единственное отличие в том, что вместо стыка бордюра и асфальта за ориентир принимаем угол стены и асфальта.

Конечно, перед применением совета на практике нужно "обкатать" его на своем автомобиле. У машин отличаются длина капота, вылет бампера, расположение бокового зеркала. Да и водители сидят по–разному в зависимости от роста и собственных представлений об удобстве посадки. Но в общем случае лайфхак - рабочий.

Если же на "примерке" вы заметите существенные отклонения от предложенных ориентиров, не спешите забывать о совете. Заведите свои референсные точки, основываясь все на том же неподвижном элементе - боковом зеркале. Возможно, у вас линия бордюра будет не доходить до корпуса или, напротив, заходить на сам стеклянный элемент.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/393052
Теги:
автомобили
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