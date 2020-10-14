В селе Дон–Алыш появился необычный школьный музей

Про необычный школьный зоологический музей в селе Дон–Алыш "Вечерке" рассказали наши читатели. "Такого больше ни в одной школе нет!" - уверяли нас. И корреспондент "ВБ" отправилась в Кочкорский район.

Дом отца

Находится музей в средней школе, носящей имя Кокобая Мамбеталиева, которого в селе знают, кажется, все и вспоминают добрым словом. Интересно стало, какими же он был человеком. О нем с удовольствием рассказывают его бывшие ученики. Сейчас они уже взрослые мужчины, а в эту школу ходят их дети. Узнав, что приедет корреспондент столичной газеты, решили прийти на встречу, рассказать о своем первом учителе. Агай, как они его называют, был учителем, как говорится, от бога. Он очень интересно проводил занятия, и мальчишки частенько прибегали к нему домой после уроков, чтобы послушать удивительные истории и отведать вкусные лепешки, приготовленные его супругой. В стареньком доме, в котором жил учитель, сейчас поселился его сын с семьей. Но большую часть своего времени старший из учительской династии проводил в школе, которую называл своим главным домом.

Перед ее входом ему установлена памятная плита. Кокобай Мамбеталиев был Героем Социалистического Труда, заслуженным учителем Киргизской ССР. Его сын Нукан Кокобаев рассказал об отце и его музее. Нукан Кокобаевич тоже преподавал в этой школе и был директором музея, а сейчас им заведует его сын Жаннат. Кстати, он занимается изготовлением чучел, которые есть в разных музеях страны.

Сын Мамбеталиева рассказывает, что отец родился в этом селе в крестьянской семье. Учительскую деятельность начал в 1937 году, работал в начальных классах в школах "Кызыл Кыргызстан" Кара–Сууйского района и "Орто–Жийде" Сузакского района Ошской области. В августе 1942 года был переведен в Кочкорский район, был директором, завучем, учителем биологии в школе села Талаа–Булак. В 1951 году заочно окончил естественно– географический факультет Пржевальского учительского института. В 1954–1961 годах работал учителем биологии в средней школе села Кызыл–Добо. В 1961 году вернулся в талаа–булакскую школу, где снова преподавал биологию. В школе под его руководством на протяжении многих лет работал кружок юных натуралистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1968 года за заслуги на учительской стезе Кокобаю Мамбеталиеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.

- Тогдашний первый секретарь ЦК Компартии республики Турдакун Усубалиев поздравил отца с тем, что он первым среди учителей удостоился такого высокого звания. Сказал, что теперь папа чаще должен бывать в столице и ему нужна квартира там, обещал подписать соответствующее распоряжение. Но отец отказался и попросил построить в родном селе эту школу. Она, мол, важнее всяких квартир. Спустя много лет бывший руководитель республики приезжал к нам в село и при встрече со мной сказал, что это не просто школа, а дом моего отца, - рассказывает Нукан Кокобаев.

Первый учитель

У входа в школу, на крыльце установлен пандус. Нукан Кокобаевич говорит, что в учебном заведении сейчас нет детей с ограниченными возможностями, но пандус все–таки сделали на случай, если вдруг появятся такие ученики. И в этом, казалось бы, маленьком штрихе почувствовалось, с каким вниманием в сельской школе относятся к детям.

Нукан Кокобаев ведет меня по коридорам учебного заведения. На стене у главного входа висит большой портрет отца - основателя учебного заведения. Кстати, его портретов в школе несколько. Напротив одного из них на стене изображен первый учитель из повести Чингиза Айтматова "Первый учитель". Ведь он был такой же самоотверженный, также горел желанием нести знания своим ученикам. Есть в школе уголок сказок, там стоит юрта, а стены украшают рисунки–иллюстрации из национальных сказок, есть уголок Манаса с заповедями. Вообще школа очень уютная, все сделано с душой, чувствуется, здесь стараются каждый день сделать для детей интересным. А у входа еще одна достопримечательность - большая лампа в виде тундука. Под ней обязательно фотографируются все гости школы. Мы традицию нарушать не стали, памятное фото тоже сделали.

Заветная дверь в музей ничем не выделяется - и кажется, что за ней обычный класс. Тут раньше был кабинет Мамбеталиева, здесь же он проводил уроки. В музее сохранены его личные вещи - костюм, телефон, партийный билет, стол, за которым он работал, фотографии из семейного альбома, телеграммы, присланные ему.

Экспонаты - чучела разных животных, птиц и насекомых, обитающих на территории нашей страны, находятся в нескольких комнатах, в которых поддерживается специальный температурный режим, чтобы сохранить экспонаты как можно дольше. Кстати, самым первым из них более полувека!

- Я этот музей создавал в память об отце, он так любил свою работу, старался сделать уроки для детей занимательными. Он не только рассказывал о флоре и фауне, но и наглядно показывал, много интересного. У отца была коллекция разных жуков, бабочек, стрекоз и свой большой гербарий. То, что удалось сохранить, тоже в этом музее. Животных отцу приносили местные жители. Например, родился теленок с двумя головами, прожил недолго, его тушку отдали отцу, чтобы он сделал чучело, по которому можно будет изучать эту аномалию. С другими экспонатами было так же. Своему ремеслу отец научил и меня, а я передал свои знания сыну, - продолжает Нукан Кокобаевич.

- Вот посмотрите, сом, рыба–хищник. Другие рыбешки, попадая к нему в пасть, уже не могут спастись. Во рту сома находятся две костные пластины, которые делают челюсть мощной, а захват смертельным для жертвы. Пластины помогают рыбе пережевывать панцири даже ракообразных и моллюсков, кроме того, имеются зубы, мелкие, но острые, - говорит он. - Ребята могут это сами увидеть и потрогать. Согласитесь, это намного познавательнее, чем рассматривать картинки в учебнике. Дети любят наш музей, даже выстраиваются в очередь, чтобы подежурить, помочь убраться и заодно посмотреть экспонаты.

На полках разместились птицы - сорока, ворон, перепелка, сова, расправил крылья беркут, словно готовясь взлететь. Рядом расположены их гнезда, такие же, как в дикой природе, а в них яйца, можно взять и посмотреть. Самое удивительное страусиное. Оно большое по размеру и отличается невероятно прочной скорлупой, которая выдерживает нагрузку около 50 килограммов.

- Мы работаем только со шкурами, которые выделываем специальным способом, внутри устанавливается металлический каркас. При этом надо уметь передать грацию животного, его движения, - говорит Нукан Кокобаев. - Но самое главное - сохранить экспонаты, чтобы они прослужили долгие годы. Обрабатываем их специальным средством от моли.

Одно из самых ранних чучел, горный козел, застыл в гордой позе у входа. Есть и архивное фото. На старом снимке борода у животного пышнее и длиннее, но с годами стала заметно короче. Как пояснил экскурсовод, посетители музея не упускают возможности сделать селфи с архаром и, конечно, норовят за бороду подергать.

Будто на природе побывал

Благодаря филиалу NABU и Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства в школьном музее с недавних пор появился и уголок снежного барса. Это единственный на сегодняшний день экспонат краснокнижного барса в стране. Багира, так звали барсенка, попала в капкан браконьеров и лишилась передней лапы. В NABU ее пытались спасти, лечили, выхаживали, но, к сожалению, зверь погиб. Тогда сын Кокобаева стал просить отдать тушку животного, чтобы сделать экспонат для музея. В таких делах каждый день на счету, органические ткани начнут гнить, и тогда шкуру уже не спасти. Представители организации побывали в музее, и теперь Багира - главное украшение этих мест. Она словно остановилась на миг и вот–вот, увидев людей, убежит. Одна лапка у барсенка действительно короче, но мастер постарался запечатлеть ее в такой позе, чтобы этого было не заметно.

Нукан Кокобаевич уверен, что барс приносит музею удачу. После появления тут Багиры в школе наконец–то сделали пристройку для начальной школы. Теперь мальчишкам и девчонкам стало просторнее. А еще в прошлом году музей посетил российский бизнесмен Сергей Липухин. Удивился, сказал, что такого ни в одной школе не видел. "Будто не в музее, а на природе побывал", - сказал он. Поинтересовался, чем можно помочь учителям и ребятам. А тут как раз крайне необходима была новая мебель в кабинеты. После ремонта ее не обновляли. Через месяц Липухин сообщил, что парты и стулья заказал в Москве и скоро их доставят в Кыргызстан. Теперь кабинеты оснащены всем новым и необходимым. В школе верят: это Багира помогает.