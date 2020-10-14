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"Надеюсь, что парламент положит точку в процессе вокруг премьер-министра"

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, сделал обращение к кыргызстанцам по поводу легитимизации назначения на должность премьер-министра. Ранее, отметим, он также обратился с письмом к новоизбранному спикеру Жогорку Кенеша Канату Исаеву с предложением рассмотреть вопрос по Садыру Жапарову на очередном заседании парламента.

Редакция VB.KG публикует текст обращения главы государства полностью:

"Дорогие соотечественники! Вчера был избран Торага Жогорку Кенеша. Теперь парламент сможет функционировать полноценно. Я предложил парламенту рассмотреть вопрос утверждения на должность премьер-министра Садыра Жапарова с соблюдением всех требований законодательства. Постановления Жогорку Кенеша были возвращены в парламент, так как они были приняты с нарушением законодательных норм. В целях стабилизации ситуации в стране и признания нового премьер-министра другими государствами важно, чтобы все решения были легитимны и кандидатура премьер-министра была утверждена в строгом соответствии с законодательством.

Надеюсь, что парламент положит точку в этом процессе вокруг премьер-министра.

Дорогие соотечественники! Пандемия коронавируса все также представляет угрозу для здоровья наших граждан. Зима уже на носу. Дети должны спокойно ходить в школу и учиться. Бизнес любит тишину. Мы обязаны создать для этого все условия. Призываю всех сторон перейти от политиканства к созидательным действиям.

Дорогие соотечественники! Кыргызстан - правовое государство. Вопросы должны решаться только в рамках закона, а не путем давления. Призываю всех вас соблюдать закон. Проявим мудрость и преодолеем все трудности, сохраним единство народа Кыргызстана".


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URL: https://www.vb.kg/393056
Теги:
массовые беспорядки, правительство, президент, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, премьер-министр, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков
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