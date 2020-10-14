В Токмоке теща набросилась с ножом на зятя. В результате ранены трое

В Токмоке семейная ссора обернулась поножовщиной, пострадали трое. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

12 октября примерно в 00:36 часов поступило сообщение из территориальной больницы г. Токмок, поступлении троих граждан с ножевыми ранениями. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД г. Токмок по признакам преступления предусмотренного ст. 138 (Причинения тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики. Начато досудебное производство.

Назначены необходимые экспертизы.

По предварительным данным выяснилось, что в ходе семейной ссоры 46-летняя И.М. ударила ножом несколько раз своего зятя 36-летнего Н.А., тот в ответ ударил тещу ножом в горло и по другим частям тела. Их в этот момент начала разнимать жена 27-летняя К.М., которая тоже получила ножевые ранения.

На данный момент все они находятся в больнице под конвоем. Досудебное производство продолжается.