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В Токмоке теща набросилась с ножом на зятя. В результате ранены трое

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- Оксана Гут
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В Токмоке семейная ссора обернулась поножовщиной, пострадали трое. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

12 октября примерно в 00:36 часов поступило сообщение из территориальной больницы г. Токмок, поступлении троих граждан с ножевыми ранениями. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД г. Токмок по признакам преступления предусмотренного ст. 138 (Причинения тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики. Начато досудебное производство.

Назначены необходимые экспертизы.

По предварительным данным выяснилось, что в ходе семейной ссоры 46-летняя И.М. ударила ножом несколько раз своего зятя 36-летнего Н.А., тот в ответ ударил тещу ножом в горло и по другим частям тела. Их в этот момент начала разнимать жена 27-летняя К.М., которая тоже получила ножевые ранения.

На данный момент все они находятся в больнице под конвоем. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/393057
Теги:
ГУВД, поножовщина, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан, скандал
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