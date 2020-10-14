Кыргызстанцы стали победителями международного конкурса в честь Победы

Оргкомитет международного конкурса "Победа – одна на всех!" подвел его итоги. В число победителей вошли 35 юных граждан 11 стран, в том числе Кыргызстана.

Этот конкурс, организованный для школьников, был задуман и осуществлен федеральным агентством "Россотрудничество" совместно с движением "Сделаем вместе!" в год 75-летия Победы. И, как отметили в агентстве, является информационно-просветительским проектом по выявлению общих исторических героев народов России и зарубежных стран.

"Конкурс "Победа – одна на всех!" направлен на формирование интереса молодежи к изучению истории своей страны, в том числе на примере героических подвигов соотечественников и памятных событий Великой Отечественной войны. Участники конкурса в своих странах вели поиск сведений о людях, героически сражавшихся на фронте или работавших в тылу в 1941–1945 годах, которые вне зависимости от места рождения, национальности и религии внесли вклад в общее дело разгрома немецко-фашистских захватчиков. Результаты исследований школьники представляли в своих школах в виде уроков-презентаций", - рассказали в "Россотрудничестве".

Представительства самого "Россотрудничества" за рубежом выступили в роли страновых кураторов акции, вместе с органами управления образованием организовали работу национальных штабов. Участниками проекта стали школьники 14–17 лет из 14 стран.

Руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков отметил, что большое число молодых людей из многих стран мира провели огромную исследовательскую работу. Они восстановили тысячи фактов времен Второй мировой войны, которые происходили на территории их родных сел и городов. "Это неоценимый личный вклад каждого участника в сохранение исторической памяти", - подчеркнул Примаков.

"Охват проекта составил почти 9 тысяч участников из 300 зарубежных школ. Это хороший показатель вовлеченности. Мы еще раз убедились, что проекты, направленные на изучение совместной истории народов России и зарубежных стран, вызывают живой интерес у ребят", – считает глава оргкомитета, заместитель руководителя "Россотрудничества" Михаил Брюханов.

От Кыргызстана в число победителей вошли четыре человека - Алик кызы Элина, Аймира Асанова, Ксения Беспалова, Альбина Жакыпова.

Предыдущий международный конкурс "Наши герои", состоявшийся в 2019 году, был посвящен изучению совместной истории народов России и стран ближнего зарубежья. В число его победителей также вошли ученики из Кыргызстана.