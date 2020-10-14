Миротворческое учение ОДКБ началось без военных Армении и Кыргызстана

Подготовка контингентов стран-членов ОДКБ к проведению миротворческой операции – такова цель стартовавшего учения "Нерушимое братство-2020". Оно проходит в Беларуси, но без участия военных Армении и Кыргызстана.

Учение, начавшееся 12 октября, проводится в два этапа и завершится 16 октября розыгрышем практических действий на полигоне "Лосвидо "в Витебской области. Первый этап, как сообщили в объединенном пресс-центре учения, открылся вручением командующему Коллективными миротворческими силами ОДКБ полковнику Дмитрию Соболю мандата ООН на проведение операции по поддержанию мира. В свою очередь, командующий доложил замысел совместной операции.

"Коллективными миротворческими силами ОДКБ осуществляется подготовка контингентов к проведению миротворческой операции. Подразделения отрабатывают сопровождение колонн с гуманитарными грузами, занятие миротворческими контингентами своих зон ответственности, охранение и противодействие нападению", - рассказал журналистам начальник штаба руководства учением полковник Владимир Белый.

Также миротворцы учатся оказывать первую медицинскую помощь в рамках само-и взаимопомощи, патрулируют местность, организовывают работу контрольно-пропускных пунктов, а также отрабатывают действия при выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам.

Как отметил Владимир Белый, в этом году на учениях работает исследовательская группа, которая занимается изучением вопросов логистики и всестороннего обеспечения действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Общая численность участников учения составляет более 900 человек, также задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе авиабеспилотники, два вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24. Такие маневры проводятся в ОДКБ ежегодно, согласно заранее разработанным планам. Однако, по сообщению российских СМИ, военные ведомства Армения и Кыргызстана сообщили, что их контингенты на сей раз смогут принимать участие в учении.

Комментируя проходящую совместную акцию, начальник Генштаба – первый заместитель министра обороны Беларуси Александр Вольфович, заявил, что это учение на территории его страны "станет мероприятием стратегического сдерживания в рамках той непростой обстановки, которая складывается в мире и, в частности, на территории постсоветских стран". "Это то, что сейчас происходит между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, где гибнут сотни людей, разрушаются объекты инфраструктуры. Непростой остается обстановка в Украине, Кыргызстане, да и у нас в стране. Уверен, что такие мероприятия будут остужать те горячие головы, которые подливают масло в огонь, пытаются разжечь на территории суверенных стран беспредел и не дают мирному народу спокойно жить и работать", - подчеркнул Вольфович.