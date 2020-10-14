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Лидер "Чон Казат" Максат Мамытканов предложен на пост вице-премьера КР

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- Виктория Гунгер
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Одним из вице-премьер-министров страны предложен лидер партии "Чон Казат" Максат Мамытканов. Об этом стало известно из выступления на заседании ЖК Садыра Жапарова. Он в качестве кандидата на должность премьер-министра озвучил парламенту новый состав и структуру своего правительства.

Среди кандидатур - депутат от партии "Республика" Руслан Казакбаев на должность министра иностранных дел КР и Максат Мамытканов - на пост вице-премьер-министра.

Напомним, сегодня в госрезиденции проходит заседание Жогорку Кенеша КР. На повестке дня утверждение премьер-министра и правительства КР.


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URL: https://www.vb.kg/393082
Теги:
парламент, правительство, Кыргызстан, Максат Мамытканов, Садыр Жапаров
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