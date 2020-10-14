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Алтынбек Сулайманов поругался с коллегами из-за избирательного порога

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- Виктория Гунгер
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Депутат Алтынбек Сулайманов ("Бир Бол"), предложил на заседании ЖК в госрезиденции снизить избирательный порог до 3%, залог до 1 млн сомов, а также полность исключить из избирательного процесса Форму №2.

- 5 миллионов избирательного залога очень много. Вполне достаточно и 1 миллиона сомов. Нужно принять во внимание прошлые ошибки и опыт других стран. После снятия режима чрезвычайного положения рассмотрим это на палате 19 октября, - рассказал он.

Инициатива парламентария вызвала жаркие споры на заседании. Не все коллеги согласились с озвученным предложением. В итоге Алтынбек Сулайманов сорвался на крик и высказал крайнее недовольство поведением коллег по ЖК. Он возмутился, что депутаты отказались сегодня рассматривать этот вопрос и сослались на регламент.

Напомним, в госрезиденции проходит заседание Жогорку Кенеша. На повестке дня утверждение состава и структуры правительства.


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URL: https://www.vb.kg/393089
Теги:
Алтынбек Сулайманов, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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