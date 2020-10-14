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Омурбеку Текебаеву посоветовали не подавать плохой пример (видео)

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- Андрей Заверухин, Бакыт Басарбек
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Омурбек Текебаева не имеет законного права становиться депутатом. Об этом редакции VB.KG заявил юрист и адвокат Ренат Медетбеков.

По его словам, нет такого положения в законе как условный отказ от мандата.

То есть нет такого, что Садык Шер-Нияз отказывается от мандата только при условии, что его получит Текебаев. Это называется приватизация государственной власти. По закону в случае прекращения работы депутата мандат передается следующему по списку кандидату, который утвержден ЦИК КР. Если таковых не имеются, то мандат остается вакантным до следующих выборов. Поэтому я прошу Омурбека Чиркешовича не подавать плохой пример, особенно, если он хочет идти во власть, - сказал Медетбеков.

Отметим, ранее Омурбек Текебаев обратился с заявлением в Центральную избирательную комиссию о возвращении мандата депутата ЖК, которого он лишился из-за обвинительного приговора в суде. ЦИК отказал ему из-за отсутствия вакантного места. Позже депутат Садык Шер-Нияз решил сдать мандат в пользу Текебаева.


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URL: https://www.vb.kg/393100
Теги:
Омурбек Текебаев, ЦИК, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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