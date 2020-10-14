Решается судьба президента Кыргызстана

Прямо сейчас идут переговоры между президентом Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева.

Сегодня на пресс-конференции Жапаров, отвечая на вопрос журналистов о требованиях митингующих, собравшихся на старой площади, он заявил, что с главой государства обсудит отставку.

- На площади стоят не только мои сторонники, но и другие люди. Вопрос отставки мы сегодня решим. Мы должны все сегодня решить. Стране нужна стабильность, - заявил Садыр Жапаров.

Отметим, митингующие в поддержку Сооронбая Жээнбекова у гостиницы "Иссык-Куль" приняли решение разойтись, чтобы не нарушать режим чрезвычайного положения.