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Решается судьба президента Кыргызстана

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- Алина Мамаева
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Прямо сейчас идут переговоры между президентом Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева.

Сегодня на пресс-конференции Жапаров, отвечая на вопрос журналистов о требованиях митингующих, собравшихся на старой площади, он заявил, что с главой государства обсудит отставку.

- На площади стоят не только мои сторонники, но и другие люди. Вопрос отставки мы сегодня решим. Мы должны все сегодня решить. Стране нужна стабильность, - заявил Садыр Жапаров.

Отметим, митингующие в поддержку Сооронбая Жээнбекова у гостиницы "Иссык-Куль" приняли решение разойтись, чтобы не нарушать режим чрезвычайного положения.


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URL: https://www.vb.kg/393103
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, премьер-министр, #Выборы2020, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков
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