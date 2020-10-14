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Сооронбай Жээнбеков не намерен покидать пост президента до выборов

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Президент Сооронбай Жээнбеков не намерен покидать пост президента Кыргызстана до проведения парламентских выборов и назначения даты выборов президента. Позиция главы государства была озвучена на встрече Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Садыром Жапаровым.

На встрече премьер-министр озвучил свое требование – президент должен уйти в отставку сегодня вечером.

Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству.

Он напомнил, что придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года – уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны".


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URL: https://www.vb.kg/393104
Теги:
отставка, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков
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