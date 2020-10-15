Режим ЧП в Бишкеке. Фиктивный цирк с армией и комендантским часом

В Кыргызстане снова митинги. Толпа на Старой площади выступала до поздней ночи 14 октября. Сегодня, 15 октября, в центр столицы вновь подтягивается толпа граждан. Причем, митингующие устраивают беспердел не только на площади, но пытаются массово перемещаться по городу и даже перекрывать движение на центральных улицах Бишкека.

Конечно, Конституция КР четко прописывает право граждан на митинги и мирные собрания. Вот только 9 октября указом Президента КР на территории столицы было введено Чрезвычайное положение. Более того, для недопущения дестабилизации ситуации, в город прибыла военная техника и армия.

13 октября Жогорку Кенеш также утвердил введение режима ЧП в Бишкеке. Указ вступил в силу, а значит, в нее должны был вступит и жесткие ограничения. Иначе, какой смысл в ЧП?

Стоит напомнить, что согласно закону, в период режима Чрезвычайной ситуации предусматривается:

вводить особый режим въезда и выезда граждан; запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания; ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб; проверять документы в местах массового скопления граждан; вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности. Также накладывается запрет на проведение митингов и собраний и массового скопления людей. Приостанавливать деятельность политический партий, массовых движений, объединений граждан, препятствующих нормализации обстановки. И даже регулировать проведения частных мероприятий, таких, как тои и свадьбы.

В марте-июне на территории Бишкека и ряда других городов также действовал режим ЧП. Правда, связан он был с эпидемиологической ситуаций. В городе действовал комендантский час и жесткая проверка документов. Запрещены были даже дальние передвижения. Причем, правоохранительные органы ежедневно отчитывались о задержании кыргызстанцев, нарушивших, установленные властями, сроки возврата домой. Ни о каком проведении митинга или массового скопления людей речи даже не шло. И это при отсутствии угрозы дестабилизации.

В нынешнем режиме ЧП граждане, нарушившие комендантский час, не только не задерживаются силовиками, более того, они массового выдвигают требования властям и даже пытаются заблокироваться отдельные проезды по центру города. Примечательно, что на митинге на Старой площади сотрудников милиции и военнослужащих замечено не было. По крайней мере, в форме. Безопасность по новой традиции охраняли представители Народной дружины из числа самих горожан.

Любые попытки связаться с комендатурой Бишкека представителям СМИ с вопросом об обеспечении ими безопасности также не увенчались успехом. Ответ для всех журналистов был стандартным: "Мы работаем" или "Мы вам сообщим позже". Никаких пояснений комендатуры по задержанным за нарушения комендантского часа и о разгоне митингующих нет.

Более того, 13 октября, к слову в комендантский час, в столице трое молодчиков избили иностранного гражданина. Хулиганов задержали. Но тот факт, что происшествие случилось в момент ограничений, опять же вызывает недоумение.

Складывается впечатление, что режим ЧП действует на территории Бишкека лишь формально. Не ясно назначение и стоящих на подъезде к столице военных блокпостов с солдатами, вооруженными БТР-ами, танками и оружием. Единственное, что они создали своим присутствием – многокилометровые пробки и неудобства тем, кто едет из пригорода на работу в Бишкек. Документы не проверяют, машины не досматривают, не измеряют даже температуру.

Единственный, кто снова пострадал от происходящего в стране – бизнес, которому до минимума сократили трансграничные платежи. Да и все чаще появляются факты давления на предпринимателей и попытки рейдерства. Где в этом момент находятся правоохранительные органы, снова неясно.

Госкомитет нацбезопасности во вчерашнем релизе, в очередной раз напомнил про то, "что силовые структуры находятся вне политики". Это ранее заявляло и МВД. То, что милиция и чекисты в определенной мере встали на сторону народа – хороший показатель. Но, если силовики самоустраняются в подобных ситуациях, есть ли смысл в работе комендатуры и присутствии военных?

Возмущаются происходящим не только граждане, но политики.

Напомним, ранее Феликс Кулов в соцсетях написал: "Правительство несет прямую ответственность за надлежащее обеспечение законности, прав и свобод граждан, охрану общественного порядка и борьбу с преступностью. Очень странный режим ЧП. Когда не было режима ЧП, митинги разгоняли, ввели ЧП - митинги стали проводить свободно, причем агрессивность митингующих на них зашкаливает".

Так если в городе и пригородах безопасность взяли на себя в очередной раз сами горожане в лице народных дружинников, может, стоит прекратить весь этот цирк с парадом военной техники и фиктивным режимом Чрезвычайного положения? А за одно, поставить на повестку дня вопрос об эффективности и необходимости милиции и силовиков? Ведь, в критические моменты, как показывает практика, граждане решают проблемы исключительно собственными силами, а все работа правоохранительных органов ограничивается написанием очередного релиза в СМИ в духе "мы работаем"…