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Исполняющим обязанности президента по закону становится Канатбек Исаев

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- Виктория Гунгер
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Согласно Конституции Кыргызстана, ст. 68 п.1 и 2., в случае досрочного прекращения Президентом своих полномочий его полномочия до избрания нового главы КР исполняет торага Жогорку Кенеша.

"В случае невозможности исполнения полномочий Президента торага Жогорку Кенеша полномочия Президента исполняет премьер-министр".

В целом в Конституции отставка главы КР прописана следующим образом:

Статья 66.

1. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно в случае отставки по его заявлению, отрешения его от должности в предусмотренном настоящей Конституцией порядке

Статья 68.

Досрочные выборы Президента проводятся в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий Президента.

2. Должностные лица, исполняющие полномочия Президента, не вправе назначать досрочные выборы в Жогорку Кенеш, отправлять правительство в отставку.

В настоящее время должность спикера ЖК КР выполняется Канатбек Исаев, лидер партии "Кыргызстан". А должность главы правительства со вчерашнего дня официально перешла к Садыру Жапарову.

Следовательно, в настоящее время и до избрания нового главы республики, исполняющим обязанности президента становится Кантабек Исаев.

Примечательно, что митингующими помимо обязательной отставке Соронбая Жээнбекова звучали лозунги и об отставке нынешнего торага Канатбека Исаева. В случае его ухода, по существующим законам, функции и.о. президента КР переходят к Садыру Жапарову.

Напомним, сегодня Сооронбай Жээнбеков заявил о своей отставке с поста президента страны. Он призвал кыргызстанцев к миру и отметил:

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку".


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URL: https://www.vb.kg/393132
Теги:
президент, спикер, Канатбек Исаев, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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