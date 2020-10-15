Исполняющим обязанности президента по закону становится Канатбек Исаев

Согласно Конституции Кыргызстана, ст. 68 п.1 и 2., в случае досрочного прекращения Президентом своих полномочий его полномочия до избрания нового главы КР исполняет торага Жогорку Кенеша.

"В случае невозможности исполнения полномочий Президента торага Жогорку Кенеша полномочия Президента исполняет премьер-министр".

В целом в Конституции отставка главы КР прописана следующим образом: Статья 66. 1. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно в случае отставки по его заявлению, отрешения его от должности в предусмотренном настоящей Конституцией порядке Статья 68. Досрочные выборы Президента проводятся в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий Президента. 2. Должностные лица, исполняющие полномочия Президента, не вправе назначать досрочные выборы в Жогорку Кенеш, отправлять правительство в отставку.

В настоящее время должность спикера ЖК КР выполняется Канатбек Исаев, лидер партии "Кыргызстан". А должность главы правительства со вчерашнего дня официально перешла к Садыру Жапарову.

Следовательно, в настоящее время и до избрания нового главы республики, исполняющим обязанности президента становится Кантабек Исаев.

Примечательно, что митингующими помимо обязательной отставке Соронбая Жээнбекова звучали лозунги и об отставке нынешнего торага Канатбека Исаева. В случае его ухода, по существующим законам, функции и.о. президента КР переходят к Садыру Жапарову.

Напомним, сегодня Сооронбай Жээнбеков заявил о своей отставке с поста президента страны. Он призвал кыргызстанцев к миру и отметил:

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку".