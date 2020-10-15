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В Кыргызстане за сутки курс доллара вырос примерно на 1,5 сома

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане за сутки доллар в среднем вырос на 1,5 сома. И достиг отметки в 81,2 и 81,6 за одного "американца".

Накануне обменные пункты покупали доллар за 80 сомов, а продавали за 80,40.

Нацбанк КР пока не выходит на рынок с интервенциями, несмотря на стремительно растущий курс иностранной валюты.

Стоит напомнить, что последнюю интервенцию регулятор проводил 28 сентября этого года. Номинальный курс установленый Национальным банком на тот момент остановился на отметке в 79,4998 сома. Тогда, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке, Национальный банк трижды за неделю выходил с интервенциями. В итоге продали 58,8 миллиона долларов. После последней интервенции курс доллара подешевел на 30 тыйынов, но в течение двух суток "американец" вернулся на прежние позиции.


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URL: https://www.vb.kg/393137
Теги:
курс валют, доллар, Кыргызстан, Нацбанк
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