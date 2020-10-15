В церквях и мечетях будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности

Сегодня, 15 октября 2020 года, директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Зайырбек Эргешов встретился с муфтием Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушевым и епископом Бишкекским и Кыргызстанским Даниилом. Об этом сообщает пресс-служба Госкомиссии.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы в религиозной сфере, сохранение стабильности в обществе, укрепление государственного и межконфессионального согласия, соблюдение мер безопасности при COVID-19, а также рассмотрены предложения по реализации совместной деятельности в данной области.

"В целях профилактики предупреждения коронавируса призываю вас обеспечить соблюдение правил санитарной безопасности, а также не забывать про благотворительную деятельность",- обратился к ним глава Государственной комиссии по делам религий КР.