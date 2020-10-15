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В церквях и мечетях будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 15 октября 2020 года, директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Зайырбек Эргешов встретился с муфтием Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушевым и епископом Бишкекским и Кыргызстанским Даниилом. Об этом сообщает пресс-служба Госкомиссии.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы в религиозной сфере, сохранение стабильности в обществе, укрепление государственного и межконфессионального согласия, соблюдение мер безопасности при COVID-19, а также рассмотрены предложения по реализации совместной деятельности в данной области.

"В целях профилактики предупреждения коронавируса призываю вас обеспечить соблюдение правил санитарной безопасности, а также не забывать про благотворительную деятельность",- обратился к ним глава Государственной комиссии по делам религий КР.


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URL: https://www.vb.kg/393138
Теги:
Госкомиссия по делам религий, муфтият, мечеть, Кыргызстан
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