"Язык" автомобилистов – что обозначают моргания фарами на дороге

Основные световые сигналы, неоговоренные в ПДД, которые служат для общения водителей на дороге.

Дорога, как река, объединяет водителей. Автомобили движутся то в одном русле, то уходят в другое. У водителей нет возможности общаться голосом, жесты не видны за стеклами автомобильных салонов при движении на скорости. Но дорожная обстановка часто требует передачи информации от водителя водителю.

Со временем был выработан язык световых сигналов, понятный большинству автомобилистов. Он особенно развит у профессионалов, которые большинство рабочего времени проводят на дороге. Этот язык нигде не прописан официально, как и кодекс поведения на дороге. Но особые, никем не введенные правила и сигналы позволяют предотвратить множество неприятных ситуаций, избежать дорожных конфликтов.

Самый распространенный и известный сигнал - два коротких проблеска дальним светом, произведенных встречным автомобилем. Его тут же может продублировать следующая встречная машина. Он имеет значение: впереди работает автоинспекция, сбавь скорость, будь осторожным. Более длительные вспышки дальних фар могут предупреждать об опасной ситуации дальше по дороге - аварии, заторе. В любом случае, увидев световые сигналы дальних фар встречных автомобилей, есть повод повысить внимание к дорожной обстановке.

Другой сигнал дальними фарами может быть от встречного автомобиля, идущего на обгон. Вероятно водитель, начав обгон, не рассчитал своих возможностей или обгоняемое транспортное средство препятствует завершению маневра. В любом случае это просьба сбавить скорость, принять вправо.

При попытке обгона габаритного транспортного средства вдруг можно увидеть у него включение левого поворота, как будто он готов создать помеху. На самом деле это предупреждение об опасности на встречной полосе, что идти на обгон нельзя. И, наоборот, габаритный тихоход включает правый поворот, показывая, что встречная полоса свободна для обгона.

Выезжая с второстепенной дороги, вспышками дальнего света водители просят у автомобилистов, движущихся по главной, разрешения выехать. Сплошной поток автомобилей не позволяет им это сделать по правилам ПДД.

Именно после разрешения проехать вне правил можно увидеть сигнал благодарности - кратковременное включение аварийки. Такой сигнал аварийными фонарями используется еще как извинение после неудачного маневра.

Световые сигналы, подаваемые на дороге, неоговоренные ни в каких правилах, позволяют водителям лучше понимать друг друга.

Автор: Леонид Владимиров