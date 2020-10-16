"Распространение коронавируса сошлось с планами ИГИЛ. И это опасно"

Беспрецедентный по своим масштабам эпидемиологический кризис вскрыл целый ряд проблем, которые создают благодатную питательную почву для распространения идей экстремизма и терроризма, пишет nuz.uz.

Как отмечают ряд обозревателей, в постпандемический период власти стран, которые возглавляли кампанию по противодействию терроризму, будут заняты восстановлением экономики и социальной сферы, реформой систем здравоохранения – все это потребует больших средств и силового ресурса. Террористические организации, осознавая данные действия правительств, усиливают главную составляющую своей деятельности – информационно-идеологическую работу.

Главная цель – использовать пандемию в качестве мобилизационного стимула для расширения своего ареала.

Следует заметить, что коронавирус коренным образом повлиял на джихад. Экстремистские пропагандисты за последние шесть месяцев предложили три варианта религиозного обоснования причин появления пандемии.

Изначально COVID-19 представлялся джихадистским идеологам божьей карой, посланной в наказание "неверным". Так, ИГ, Аль-Каида, Хизб ут-Тахрир придерживались теории, согласно которой Аллах с помощью коронавируса наказывает четырех самых главных притеснителей истинных мусульман – КНР, Италию, США и Иран. Они обосновывали это тем, что именно в этих странах число зараженных выше, чем в других странах.

По мере активного распространения вируса среди мусульманских стран джихадисты стали делать акцент на том, что пандемия является не только наказанием "кафиров" ("неверных"), но также важным испытанием для самих мусульман. При этом пропагандисты обещали своим сторонникам, что для Аллаха смерть мусульманина от коронавируса приравнивается к гибели "муджахида" на поле боя, то есть он становится "шахидом".

В апреле идеологи ИГ предложили третью интерпретацию причин появления коронавируса. По их оценкам, инфекция является не только наказанием "неверных" и милостью для верующих, но также "солдатом Аллаха", ресурсом "джихада". Сегодня именно данная версия объяснения "миссии коронавируса" является для приверженцев "джихада" основной.

В настоящее время многие экстремистские организации пытаются использовать коронавирус в собственных интересах. Так, экстремистские организации призвали своих заразившихся сторонников инфицировать чиновников, сотрудников правоохранительных органов, иностранцев. В этих целях предлагалось посещать людные места, заходить в различные учреждения, контактировать с максимально большим числом "врагов джихада".

Намерение превратить инфицированных COVID-19 сторонников радикального ислама в живые биологические бомбы лишь одна из нестандартных попыток реализовать на практике девиз "Коронавирус – солдат Аллаха". Подобный метод пытаются активно использовать ИГ, Братья-мусульмане, Аль-Каида.

Сегодня происходит адаптация коронавирусной стратегии к ранним тактикам джихадистов. Распространение коронавируса среди "неверных" в странах пребывания в полной мере соответствует планам ИГ, которое ранее рекомендовало осуществлять подрывные действия в своих странах.

Основным каналом агитации и пропаганды в данном направлении является Интернет. Информационное воздействие на психологически уязвимых инфицированных реализуется через медиа-ресурсы, прежде всего мессенджеры - WhatsApp, Viber, Skype и Telegram. В этих целях сторонники ИГ создали 2,3 млн. аккаунтов в социальных сетях. Введение жестких карантинных мер в отдельных странах мира позволило вербовщикам активизировать свою деятельность среди трудовых мигрантов, которые потеряли работу и остались без средств к существованию. Вербовщики ИГ предлагают трудовым мигрантам поехать на "работу" в Сирию, обещая им зарплату в 1 тыс. долл. в месяц. Для отчаявшихся людей это огромные деньги и, если не выпрямить ситуацию, то следует ожидать большого притока желающих отправиться на джихад.

Проблемы с мигрантами из Центральной Азии уже возникают и в европейских странах. Местные правоохранительные органы Германии, Польши и Австрии выявили сторонников ИГ из числа граждан Таджикистана, которые готовили теракты против американских военнослужащих.

Данные примеры указывают, что в активизации информационно-идеологической пропаганды не последнюю роль сыграла пандемия коронавируса, отвлекающая на себя внимание, силы и ресурсы абсолютного большинства стран мира. В то же время экстремисты начинают быстро приспосабливаться к пандемической реальности, создают сети виртуальных "джамаатов" и привлекают новых рекрутов, добавляет nuz.uz.