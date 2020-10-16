"Мы на грани!" Владельцы ресторанов обратились к Садыру Жапарову

Владельцы и представители банкетных залов и ресторанов города Бишкека написали открыто письмо и.о президента Кыргызстана Садыру Жапарову. В нем они отмечают, что последние 7 месяцев несут огромные убытки. К ним приходят счета, но государство лишь запрещает их бизнес, не предоставляя им льгот, отметил VB.KG руководитель группы владельцев и представителей ресторанов и банкетных залов Мурат Арыстанбеков.

Мы приводим полный текст обращения представителей ресторанного бизнеса Бишкека:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Мы, владельцы и представители банкетных залов и ресторанов города Бишкека, обращаемся к Вам, чтобы решить жизненно важный вопрос для десятков тысяч человек.

Еще в начале этого года нам пришлось полностью остановить профессиональную деятельность в связи с мировой пандемией. Несмотря на огромные убытки к ограничениям в стране мы отнеслись с пониманием. В это непростое время мы не только материально поддерживали наших сотрудников – граждан этой страны. Параллельно мы добровольно взяли на себя часть государственных функций.

Так, на протяжении всего периода действия в столице режима ЧП и карантина команды банкетных ресторанов за свой счет, потратив немалые личные средства, обеспечивали медицинский персонал, сотрудников милиции и уязвимые слои населения горячим питанием, средствами индивидуальной защиты и продуктовыми наборами. Также банкетные залы предоставили мэрии города Бишкек свои помещения под дневные и ночные стационары на безвозмездной основе. Именно к нам, бизнесменам, мэр Бишкека Суракматов А.Э. обращался с просьбой помочь гражданам, когда в столице не хватало СИЗов, медикаментов и даже защитных масок. И мы помогали.

Уже давно в Кыргызстане запущены все сферы жизнеобеспечения и бизнеса. Работают все развлекательные объекты, бассейны, торговые центры, рынки, функционирует общественный транспорт, религиозные объекты, открыты границы для многих стран, проводились массовые предвыборные агитации со сбором нескольких тысяч человек. Лишь одно направление - банкетное (семейное) - остается заблокированным государством. Такое радикальное отношение к данному виду деятельности вызывает недоумение как у нас, так и у общественности.

Обращаем ваше внимание, что законодательством Кыргызстана сети общественного питания не разделены на банкетный ресторан и обычный. Юридически такого определения также не существует.

Мы на грани!

Государственные и муниципальные структуры регулярно заявляли о том, что приняты антикризисные меры и введены налоговые льготы для предпринимателей. В нашей сфере деятельности эта информация является недостоверной: никаких послаблений или отсрочек по выплатам кредитных процентов, аренд или долговых обязательств мы не получали и не получаем.

• 7 месяцев мы простаиваем и несем огромнейшие убытки, продолжая получать немаленькие счета. Что нам делать с ними? Наши долги только перед ОАО "Северэлектро" уже исчисляются сотнями тысяч сомов, и приходят новые – вместе с нарядами на отключение. Дополнительно с этих сумм начисляется пеня за просрочку по оплате.

• В ближайшее время нас грозят полностью отключить от коммуникаций. То есть помещения с дорогим интерьером и массой вложений просто придут в негодность в отсутствие отопления.

• У нас нет никаких льгот или списаний по кредитным ставкам, потому ежемесячно за пользование кредитом банки выставляют нам многотысячные счета в долларах, курс которого стремительно растет. А теперь мы можем лишиться и имущества, которое находится в залоге.

• Все время, что мы были полностью закрыты и не работали, нам присылали счета на большие суммы по земельному налогу и налогу на имущество. А с 1 июля начали начислять пенни. То есть нет каких-либо списаний и отсрочек.

Ситуация давно патовая - большинство из нас уже разорены и в целом сам вид ресторанного бизнеса умирает при равнодушии государства.

Обращаем внимание, что за последний месяц часть ресторанов провела мероприятия по той причине, что заказчики требуют выполнения обязательств перед ними, либо требуют возврата залоговых средств, которых давно нет, потому что они ушли на поддержание персонала. При этом теперь люди проводят только значимые мероприятия, которые невозможно отменить или переносить дальше – это создание новой семьи. Проводя их сейчас, мы не рассчитываем на прибыль, поскольку банкетный бизнес – узкая ниша, где есть сезонность и экономическая модель кардинально отличается от обычного кафе. Наша цель – поддержать сотрудников и заработать на покрытие аренды и коммунальных услуг.

Это миф, что владельцами банкетных ресторанов являются некие политики или очень богатые люди. Большинство из объектов – в аренде. И их арендаторы давно не могут обеспечить достойную жизнь даже своим семьям.

Уже 7 месяцев нам запрещено зарабатывать на жизнь, но никто не трудоустроил наш персонал. Без средств к существованию до сих пор остаются десятки тысяч человек, которых мы обеспечивали работой и стабильным доходом: сотрудники СБ, повара, официанты, клининговый персонал, менеджеры и их семьи и родные. Плюс несколько тысяч сопутствующих индустрии специалистов - ведущие, операторы, фотографы, оформители, осветители, флористы, ивен-агентства, свадебные менеджеры, танцоры, музыканты. С нашей деятельностью связан еще и огромный рынок сбыта товаров животноводческого и сельскохозяйственного назначения и напитков местного производства.

Ситуация также тяжелая морально: именно нам приходится видеть, как выживают наши официанты, охранники, повара. К нам со слезами приходит техперсонал. Именно нам приходится решать конфликты с заказчиками, когда в разгар семейного торжества появляются сотрудники милиции и выгоняют гостей из зала, объявляя нас преступниками. На нас объявлена настоящая "охота" представителей муниципальных структур, а крайне некорректная подача релизов и однобокие заголовки пресс-службы мэрии наводят на неоднозначные мысли.

Пожалуйста, обратите внимание, что именно наш вид деятельности позволяет максимально обезопасить наших посетителей:

Например, мы работаем только 5-6 часов в сутки из 24-х, все остальное время мы можем посвящать санитарной подготовке зала (делалось и до пандемии). Поскольку торжество всегда планируется заранее, у нас есть реальная возможность полноценной санобработки помещений, текстиля и всего инвентаря. Наша квадратура позволяет соблюдать безопасную дистанцию между столами, которую мы можем увеличить вплоть до дистанции в 4 метра. По нашему регламенту один официант обслуживает лишь один стол, что существенно снижает риски любых заражений. Таких условий нет в маршрутных такси, кафе, больницах, на рынках или магазинах, где один человек контактирует с большим количеством других людей. Еще один важный фактор: посетители семейных торжеств являются представителями одной родственной группы, что дает возможность отследить каждого. Учет нами ведется всегда.

Наша деятельность официально разрешена законом, мы живем в демократической стране и в независимом государстве, где каждый имеет право выбора. Например на то, чтобы выдать дочь замуж, заключить брак в кругу родных, отметить рождение ребенка, отпраздновать юбилей родителей. Все эти моменты мы считаем светлыми и очень важными в жизни каждого человека.

Мы согласны с мнением большинства, что карантин и ограничения - это не решение проблемы, и каждый сам должен соблюдать необходимые нормы и нести ответственность. Сегодня мы просим дать нам возможность эту ответственность нести и разблокировать нашу деятельность, не объявляя представителей бизнеса с их огромным вкладом в экономику преступниками с уголовными сроками.

Мы, владельцы и представители банкетных ресторанов, просим Вас о максимальном содействии в возобновлении нашей экономической деятельности с минимальной посадкой в 50% от мощности зала или с ограничением до 150 человек с соблюдением дистанции в 2-4 метра между столами (что существенно меньше, чем в торговых центрах, где на 1 кв. м. приходится до 5-ти человек). Обращаем внимание, что люди не отказываются от важных событий, а празднуют их дома или в съемных загородных точках в плохих или неподходящих санитарных условиях.

В свою очередь мы разработали беспрецедентные алгоритмы безопасности и обязуемся их выполнять.

Надеемся, что вы услышите десятки тысяч людей, задействованных в этой отрасли, и общественность, которая тоже не понимает текущей ситуации, и поспособствуете в решении ключевого для нас вопроса".