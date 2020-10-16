Погода
$ 81.53 - 81.90
€ 93.42 - 94.17

Сотрудники СБНОН МВД КР задержали наркодилера

253  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков успешно проведена операция по выявлению и задержанию лиц, занимающихся сбытом наркотических средств растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН.

По данным пресс-службы, в ходе проведения специальных следственных действий на территории Чуйской области на посту "Сосновка" была остановлена автомашина, в багажнике которой были обнаружены и изъяты вещества темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли, принадлежащие подозреваемому Б.Б. 1982 года рождения.

По данным экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш", весом 744 грамм.

По данному факту осуществляется досудебное расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393159
Теги:
задержание, наркотики, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  