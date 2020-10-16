Сотрудники СБНОН МВД КР задержали наркодилера

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков успешно проведена операция по выявлению и задержанию лиц, занимающихся сбытом наркотических средств растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН.

По данным пресс-службы, в ходе проведения специальных следственных действий на территории Чуйской области на посту "Сосновка" была остановлена автомашина, в багажнике которой были обнаружены и изъяты вещества темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли, принадлежащие подозреваемому Б.Б. 1982 года рождения.

По данным экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш", весом 744 грамм.

По данному факту осуществляется досудебное расследование.