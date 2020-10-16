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Почти 82 сома. Нацбанк КР пояснил причины роста курса валюты в стране

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- Виктория Гунгер
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Это кратковременный скачок, связанный с тем, что накануне возобновились трансграничные платежи после приостановки, а также повлияла текущая ситуация в стране. Об этом VB.KG сообщила представитель НБ КР Аида Карабаева.

Она отметила, что Национальный банк постоянно отслеживает ситуацию на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках и при необходимости проводит соответствующие операции

- На данный момент в банковской системе есть достаточный объем иностранной валюты, и нет фундаментальных внешних факторов для роста курса доллара. Необходимо также добавить, что Национальный банк не делает прогнозы по обменному курсу, - пояснила Аида Карабаева.

Напомним, что сегодня "обменки" столицы начали покупку "американца" в среднем за 81,5, а продают доллар за 81,9.


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URL: https://www.vb.kg/393161
Теги:
банковский сектор, курс валют, доллар, Кыргызстан, Нацбанк Кыргызской республики
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