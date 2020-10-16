Погода
$ 81.53 - 81.90
€ 93.42 - 94.17

Жээнбеков пожелал успехов новой власти

310  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сооронбай Жээнбеков выступил на внеочередном заседании Жогорку Кенеша с прощальной речью. "Для меня превыше всего - целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе", - заявил он.

Ниже публикуем текст выступления полностью:

"Уважаемые соотечественники! Уважаемые депутаты! Вчера исполнилось ровно три года с тех пор, как я был избран на должность президента страны. Опираясь на поддержку народа, совместно со всеми ветвями власти, нам удалось решить немало задач внутренней и внешней политики. Основу моей трехлетней деятельности составило выполнение ключевых моих предвыборных обещаний, данных в 2017 году.

Первый год своего президентства я посвятил решению вопросов внешней политики. Это была незримая, кропотливая работа, которая потребовала много времени и сил. Наша внешняя политика была выстроена, прежде всего, с учетом наших национальных интересов.

Мы укрепили наше партнерство со странами, во взаимоотношениях с которыми наблюдалась некоторая натянутость. Цифровизация страны, обеспечение населения чистой водой, освоение новых земель, обеспечение населения жильем - это были основные направления моей президентской работы. Чтобы сократить внутреннюю миграцию, я сосредоточил усилия государства на политике регионального развития. Нам удалось перенаправить средства из бюджета и финансовых институтов страны в регионы.

В целях усиления экспортного потенциала нашей страны была оказана существенная финансовая поддержка предпринимателям в регионах, особенно - занятым в сфере перерабатывающей промышленности.

Мы продвинули судебную реформу. Вели борьбу с коррупцией. Сумели дать старт реализации проекта "Безопасный город", который уже много лет являлся предметом споров и обсуждений. Патрульная милиция начала свою работу в столице страны, идет работа по ее формированию в Оше. Вся эта и другая работа проводилась, прежде всего, для улучшения жизни каждого гражданина.

Дорогие соотечественники! Для нашей страны с 6 октября начался новый отсчет времени. Это факт. Что даст нам этот поворотный момент? История и время дадут свою оценку. Эти дни были самым тяжелым периодом для каждого кыргызстанца.

Выражалась поддержка в мой адрес, в то же время от меня, как от главы государства, требовали скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, высказывалась жесткая критика. Не буду повторяться, какие были приняты меры во время политического кризиса в стране. Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое поле. Проводил консультации как с известными деятелями страны, так и партнерами.

Сотни моих соотечественников выражали свою обеспокоенность, давали советы. Я еще раз убедился в том, что для всех нас нет большей ценности, чем интересы нашей страны. Я всегда говорил, что у нас - сильное и открытое гражданское общество.

Усилия гражданского общества и средств массовой информации в эти дни были направлены на то, чтобы доказать, что Кыргызстан - это правовая страна. Я признателен всем вам за такую вашу гражданскую позицию. Народные дружины, поддерживавшие общественный порядок в эти непростые дни, являются настоящими героями. Они достойны глубокого уважения жителей Бишкека.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство наших партнеров, которым небезразлична судьба Кыргызстана, в том числе - Российской Федерации, Казахстана, США, Великобритании, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и ТЮРКПА.

Дорогие соотечественники!

В эти дни я приложил максимум усилий, прислушиваясь к голосам людей, которые говорили, что "в такое сложное для страны время глава государства не имеет права уходить в отставку, это безответственно". Но для меня превыше всего - целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе. Для меня самое дорогое - здоровье каждого гражданина, жизнь каждого соотечественника.

И я решил уйти с поста президента, чтобы сохранить мир в нашей стране и не допустить раскола в обществе. Очевидно, что в обществе по-разному воспринимают мое это решение. Было ли оно верным или нет - покажет история и время.

Я чист перед Всевышним, перед своим народом.

Свой опыт, накопленный за прожитые годы и за время работы на разных должностях, в том числе - и в качестве Президента, намерен и впредь использовать в интересах народа. Конечно, не могу не жалеть о том, что остается немало незавершенных дел. Предстояло выполнить еще немало задач.

У каждого президента бывают большие мечты и заветные цели. Одной из моих амбициозных целей был проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. По этому проекту состоялись переговоры на высшем уровне и уже было принято политическое решение. Эксперты уже приступили к работе, делу уже был дан ход. Вы знаете, что этот проект, как воздух и вода, важен для будущего Кыргызстана. Уходя с должности президента, я обращаю внимание пришедших к власти соотечественников на необходимость продолжения этого дела. Желаю, чтобы удалось реализовать данный проект.

Дорогие соотечественники!

Конечно, были недостатки и недочеты в моей работе. И прошу прошения за них у соотечественников. Каждому кыргызстанцу желаю крепкого здоровья и счастья. Пусть в каждом доме царят мир и благополучие. Выражаю огромную благодарность всем кыргызстанцам, которые верили в меня и поддерживали все эти три года президентства, всем ветвям власти, государственным и местным органам, с которыми работали вместе, своему аппарату, гражданскому обществу и медиа сфере.

Желаю успехов новой власти, которая возложила на свои плечи ответственность за судьбу страны и народа.

Судьба каждого из нас зависит от воли Всевышнего. Пусть Милостивый и Милосердный Аллах оберегает нашу любимую Родину, и пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и согласие! Удачи вам, дорогие соотечественники!".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393164
Теги:
митинг, отставка, президент, Кыргызстан, политика, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  