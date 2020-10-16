Жээнбеков пожелал успехов новой власти

Сооронбай Жээнбеков выступил на внеочередном заседании Жогорку Кенеша с прощальной речью. "Для меня превыше всего - целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе", - заявил он.

Ниже публикуем текст выступления полностью:

"Уважаемые соотечественники! Уважаемые депутаты! Вчера исполнилось ровно три года с тех пор, как я был избран на должность президента страны. Опираясь на поддержку народа, совместно со всеми ветвями власти, нам удалось решить немало задач внутренней и внешней политики. Основу моей трехлетней деятельности составило выполнение ключевых моих предвыборных обещаний, данных в 2017 году.

Первый год своего президентства я посвятил решению вопросов внешней политики. Это была незримая, кропотливая работа, которая потребовала много времени и сил. Наша внешняя политика была выстроена, прежде всего, с учетом наших национальных интересов.

Мы укрепили наше партнерство со странами, во взаимоотношениях с которыми наблюдалась некоторая натянутость. Цифровизация страны, обеспечение населения чистой водой, освоение новых земель, обеспечение населения жильем - это были основные направления моей президентской работы. Чтобы сократить внутреннюю миграцию, я сосредоточил усилия государства на политике регионального развития. Нам удалось перенаправить средства из бюджета и финансовых институтов страны в регионы.

В целях усиления экспортного потенциала нашей страны была оказана существенная финансовая поддержка предпринимателям в регионах, особенно - занятым в сфере перерабатывающей промышленности.

Мы продвинули судебную реформу. Вели борьбу с коррупцией. Сумели дать старт реализации проекта "Безопасный город", который уже много лет являлся предметом споров и обсуждений. Патрульная милиция начала свою работу в столице страны, идет работа по ее формированию в Оше. Вся эта и другая работа проводилась, прежде всего, для улучшения жизни каждого гражданина.

Дорогие соотечественники! Для нашей страны с 6 октября начался новый отсчет времени. Это факт. Что даст нам этот поворотный момент? История и время дадут свою оценку. Эти дни были самым тяжелым периодом для каждого кыргызстанца.

Выражалась поддержка в мой адрес, в то же время от меня, как от главы государства, требовали скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, высказывалась жесткая критика. Не буду повторяться, какие были приняты меры во время политического кризиса в стране. Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое поле. Проводил консультации как с известными деятелями страны, так и партнерами.

Сотни моих соотечественников выражали свою обеспокоенность, давали советы. Я еще раз убедился в том, что для всех нас нет большей ценности, чем интересы нашей страны. Я всегда говорил, что у нас - сильное и открытое гражданское общество.

Усилия гражданского общества и средств массовой информации в эти дни были направлены на то, чтобы доказать, что Кыргызстан - это правовая страна. Я признателен всем вам за такую вашу гражданскую позицию. Народные дружины, поддерживавшие общественный порядок в эти непростые дни, являются настоящими героями. Они достойны глубокого уважения жителей Бишкека.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство наших партнеров, которым небезразлична судьба Кыргызстана, в том числе - Российской Федерации, Казахстана, США, Великобритании, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и ТЮРКПА.

Дорогие соотечественники!

В эти дни я приложил максимум усилий, прислушиваясь к голосам людей, которые говорили, что "в такое сложное для страны время глава государства не имеет права уходить в отставку, это безответственно". Но для меня превыше всего - целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе. Для меня самое дорогое - здоровье каждого гражданина, жизнь каждого соотечественника.

И я решил уйти с поста президента, чтобы сохранить мир в нашей стране и не допустить раскола в обществе. Очевидно, что в обществе по-разному воспринимают мое это решение. Было ли оно верным или нет - покажет история и время.

Я чист перед Всевышним, перед своим народом.

Свой опыт, накопленный за прожитые годы и за время работы на разных должностях, в том числе - и в качестве Президента, намерен и впредь использовать в интересах народа. Конечно, не могу не жалеть о том, что остается немало незавершенных дел. Предстояло выполнить еще немало задач.

У каждого президента бывают большие мечты и заветные цели. Одной из моих амбициозных целей был проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. По этому проекту состоялись переговоры на высшем уровне и уже было принято политическое решение. Эксперты уже приступили к работе, делу уже был дан ход. Вы знаете, что этот проект, как воздух и вода, важен для будущего Кыргызстана. Уходя с должности президента, я обращаю внимание пришедших к власти соотечественников на необходимость продолжения этого дела. Желаю, чтобы удалось реализовать данный проект.

Дорогие соотечественники!

Конечно, были недостатки и недочеты в моей работе. И прошу прошения за них у соотечественников. Каждому кыргызстанцу желаю крепкого здоровья и счастья. Пусть в каждом доме царят мир и благополучие. Выражаю огромную благодарность всем кыргызстанцам, которые верили в меня и поддерживали все эти три года президентства, всем ветвям власти, государственным и местным органам, с которыми работали вместе, своему аппарату, гражданскому обществу и медиа сфере.

Желаю успехов новой власти, которая возложила на свои плечи ответственность за судьбу страны и народа.

Судьба каждого из нас зависит от воли Всевышнего. Пусть Милостивый и Милосердный Аллах оберегает нашу любимую Родину, и пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и согласие! Удачи вам, дорогие соотечественники!".