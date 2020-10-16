Араванский хлопкозавод: ГСБЭП обвинили в лицемерии

Адвокат Араванского хлопкозавода Валерьян Вахитов прокомментировал сообщение пресс-службы ГСБЭП в статье: "Завод "Ак-Була" может быть частью схемы легализации доходов":

На Араванском хлопкозаводе "Ак-Була" скопилось более 1200 тонн хлопка сырца. Завод не может начать его переработку из-за ареста его банковского счета, наложенного судом по ходатайству ГСБЭП при ПКР. Рабочие оставались без, зарплаты, крестьяне не могут перерабатывать и продать свой хлопок.

За помощью крестьяне Араванского района, 1 сентября обратились с письмом к Полномочному представителю Правительства КР по Ошской области, рабочие завода направили 22.09.2020 открытое письмо Премьер-министру г-ну Боронову.

Рабочие и крестьяне обратились так же к Президенту КР с просьбой: "Помогите!!! Хлопок это источник существования многих семей Араванского района!" (VB KG от 02.10.2020)

После этих обращений было опубликовано сообщение пресс-службы ГСБЭП при ПКР, в котором говорится: "Наложение ареста на расходную часть банковского счета… никоим образом не могло повлиять на его (хлопкозавода – от редакции) нормальное функционирование".

Такое утверждение ГСБЭП при ПКР свидетельствует о лицемерии или непонимании его сотрудниками основ финансово-хозяйственной, производственной деятельности предприятия.

В порядке ликбеза просвещаем, что расходная часть банковского счета используется для выплаты заработной платы рабочим, оплату электроэнергии, расходных материалов, (упаковку, проволоку, запчастей, и т.д.) воды, на транспорт и запчасти, горюче-смазочных материалов; аттестации лаборатории, и т.д.

Все затраты завода оплачиваются из денег расходной части банковского счета. Прискорбно, что такое не знают или не хотят понимать в ГСБЭП при ПКР.

В сообщении пресс-службы ГСБЭП хлопкозавод обвиняется в легализации доходов Российской компанией ЗАО "Боллард", якобы полученных в России преступным путем.

Поясним обстоятельства дела.

11 февраля 2020года следователем ГСБЭП при ПКР в ЕРПП зарегистрировано досудебное производство по ст. 215 ч. 3 п.2 (Легализация (отмывание) преступных доходов) УК Кыргызской Республики. Наложен арест на расходную часть банковского счета ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була".

По версии следствия денежные средства, поступившие из РФ по договору займа от российской компании ЗАО "Болларад" на банковский счет хлопкозавода, получены преступным путем в России, а ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була" задействован в их легализации.

Сразу отмечу, что никаких поручений или материалов со стороны правоохранительных, судебных или иных органов, Российской Федерации о том, что указанные выше средства являются преступными в ГСБЭП при ПКР не поступало. Непонятно почему ГСБЭП при ПКР вдруг озаботилось российскими деньгами принимая на себя функции их правоохранительных органов.

Любому даже несведущему в юриспруденции лицу понятно, что такое должно исходить из России.

Я сам до настоящего времени не могу понять, кто уполномочил ГСБЭП при ПКР лезть в российские дела утверждая, что ЗАО "Болларад" получает в России преступные доходы.

Российская компания ЗАО "Боллард", узнав о таких обвинениях, (что подорвало их репутацию) по своей инициативе направила в ГСБЭП при ПКР, через почту DHL нотариально заверенные;

- 20.08.2020г. копию письма Главного Управления Министерства Внутренних дел России по Санкт-Петербургу о том, что проведённой проверкой деятельности ЗАО "Боллард" нарушений не выявлено, проверка прекращена;

- 07.09.20 г. копию письма ПАО "Банк Санкт-Петербург, что банк не имеет претензий к суммам, поступившим на счет ЗАО "Боллард" в ПАО "Банк Санкт-Петербург", из которых были перечислены денежные средства на счет ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була";

- до этого 06.06.2020г. направило копии двенадцати документов, подтверждающих законность происхождения денег в России; в их числе, платежные поручения на оплату налогов в России, справку налоговой инспекции из России, об отсутствии задолженностей по оплате налогов, выписки банковского счета, в подтверждении того, что их банковский счет в России не заблокирован и не арестован и т.д.

Договора займа денежных средств, подписанное между ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була" и Российской ЗАО "Болларад" были проверены Кыргызской аудиторской компанией. Нарушений законодательства не выявлено. Это заключение так же было направлено в ГСБЭП при ПКР.

В оправдание отсутствия у ГСБЭП при ПКР уже более 8 месяцев доказательств преступного происхождения денег в России пресс-служба заявляет: "По вышеуказанным фактам направлено Международное следственное поручение в компетентные органы Российской Федерации".

Неужели нельзя было об этом догадаться и прежде чем арестовать счета направить такое поручение.

Следствие тянется более 8 месяцев. Никому не предъявлено ни подозрение, ни обвинение, по якобы причастности к отмыванию и легализации преступных доходов.

В сообщении пресс-службы ГСБЭП при ПКР также заявлено "а также ожидается результаты налоговой проверки по деятельности указанного ОАО".

ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була" задолженности по налогам не имеет. Актом последней налоговой проверки УГНС по Араванскому району от 26 октября 2019года, переплата по НДС на 17.10.2019г.составила 2 916 273, 62 сома, по налогу на прибыль 760 907, 05 сома.

Поняв отсутствие доказательств преступного происхождения денежных средств в России, а, следовательно, отсутствия факта легализации их хлопзаводом, следователь ГСБЭП при ПКР, для оправдания своих действия по аресту денежных средств пытался организовать налоговую проверку. Постановлением следственного судьи Первомайского районного суда города Бишкек от 2 июля 2020 года признано незаконным постановление следователя СУ ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики о назначении налоговой проверки.

Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского городского суда от 23 июля 2020 года указанное выше постановление Первомайского районного суда отставлено без изменения.

Неужели следователь не знает требования Налогового кодекса, не причитал судебные акты, где четко прописано в каких случаях и когда проводятся налоговые проверки.

Для сведения читателей отмечу, что ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була" не против налоговой проверки считая, что оно должно проходить в соответствии с Налоговым кодексом.

Пресс-служба ГСБЭП при ПКР объявило Российской ЗАО: "Боллард" "псевдо инвестором" на основании того, цитирую "согласно ответа Агентства по продвижению и защите инвестиций указанный ЗАО "Болларад" не состоит в числе иностранных инвесторов и тем более не числится в базе данных указанного Агенства"

Прискорбно, что ГСБЭП при ПКР не владеет законодательством в сфере регулирования инвестиций. Законодательством не предусмотрена обязанность иностранного кредитора "числиться в базе данных Агентства по продвижению и защите инвестиций".

Это, во-первых, а для ликбеза советую просто посмотреть п.1,2,3 ст. 1 Закона "Об инвестициях в Кыргызской Республике" чтобы уяснить, что такое инвестиции, что такое прямые инвестиции, кто является инвестором,

А во-вторых ЗАО "Болларад" предоставило заем хлопзаводу, который был построен еще в 1957году и продолжает работать благодаря денежным средствам в том числе заемным, привлекаемыми в основном из России, российским инвестором, который владеет более 94 % акциями. Акционерами являются еще 123 граждан РФ и Кыргызстана. Для полноты отмечу, что в сезонный период, который сорван благодаря "стараниям" ГСБЭП при ПКР на заводе работают более 100 рабочих, на заработанные ими средства живут их семьи. Хлопкосеющие крестьянские хозяйства остались без кредитования на полевые работы.

Закон "Об инвестициях в КР" устанавливает право инвестора привлекать на инвестируемое предприятие денежные заём и распоряжаться ими по своему усмотрению. Более того этим нормативным актом установлен запрет Кыргызской Республики в лице их должностных лиц от вмешательства в экономическую деятельность, прав и законных интересов инвесторов".

Игнорирование законодательства в области защиты иностранных инвестиций приводит к недоверию иностранных инвесторов к заявлениям высших должностных лиц Кыргызстана о благоприятном инвестиционном климате в республике.

Российская компания ЗАО "Боллард" затребовало от ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" возврата заемных денежных средств в Россию.

Предположения, выраженные пресс службой ГСБЭП при ПКР "Завод может быть частью", "легализации доходов", ГС БЭП не может подтвердить уже 8 месяцев. Предположения не могут являться основанием для ареста счета предприятия. Деятельность завода парализована, рабочие остались без зарплаты, крестьянские хозяйства без возможности реализации выращенного хлопка.

Российский инвестор уверен, что действия ГС БЭП при ПКР есть не что иное как попытка его отдельных должностных лиц захватить привлеченные им инвестиции.

Российский инвестор письмом от 17.05.2020 проинформировал посольство РФ в г. Бишкеке о нарушении в Киргизии правового режима Российского инвестора и отсутствии гарантий защиты привлеченных им инвестиций в экономику Кыргызской Республики.

Одним из своих первых распоряжений вновь избранный Премьер-министр Садыр Жапаров произвел кадровые перестановки в руководстве ГС БЭП при ПКР.

Надеемся, что после этого ГС БЭП при ПКР вернется к работе в правовом поле и будет строить работу не на надуманных предположениях, а только на доказанных фактах.

Рабочие надеются на то, что заводу дадут возможность начать работу, а им получать зарплату.