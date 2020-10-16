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Бекешев и Никитенко вступились за учителей и медиков

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- Александр Тузов
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Сегодня, 16 октября, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев заявил о серьезных недостатках в организации онлайн-обучения школьников и студентов.

По словам депутата, даже при удаленном обучении продолжаются поборы с родителей школьников "в классную копилку", "на нужды школы" и так далее. А студенты-контрактники не получили скидок за перевод их на онлайн-обучение, хотя предоплата была за обучение в реальном режиме.

Депутат Наталья Никитенко отметила, что учителей и врачей уже начали принудительно привлекать к проведению предстоящих парламентских и президентских выборов, к составлению списков избирателей и сбору разных документов.

Никитенко говорила и о том, что медикам задерживают выплату компенсаций за их заражение коронавирусом. Доходит до того, что с медиков требуют доказательств, что они заразились на работе, а не дома.

- Такие требования абсолютно незаконны, - подчеркнула Никитенко.


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URL: https://www.vb.kg/393170
Теги:
Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, образование, Жогорку Кенеш, ученик, учителя, медики, Депутат, коронавирус, #Выборы2020
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