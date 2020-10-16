Главы МИДов РФ и стран ЦА договорились об углублении сотрудничества

Сотрудничество России и центральноазиатских государств продолжится по различным направлениям. Об этом было заявлено на состоявшейся 15 октября Третьей министерской встрече "Россия-Центральная Азия". Она прошла с участием глав внешнеполитических ведомств России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в формате видеоконференции. Кыргызстан на встрече представлял вновь назначенный министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

Как сообщили в МИД РФ, собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия в условиях негативного влияния пандемии COVID-19, рассмотрели принимаемые и возможные совместные меры, направленные на повышение устойчивости наших стран к подобного рода вызовам. Российская сторона подробно информировала о текущем и планируемом содействии партнерам в профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Российский министр Сергей Лавров выразил признательность за встречную поддержку.

Рассмотрена и проблематика региональной стабильности и безопасности. Подтверждены общие подходы в отношении угроз, исходящих от международных террористических организаций, незаконного оборота наркотиков, иностранных террористов-боевиков, возвращающихся из зон военных действий. Отмечена важность обмена опытом работы в этих сферах между Россией и странами Центральной Азии.

Заинтересованная дискуссия состоялась по вопросам сотрудничества в экономической, транзитно-транспортной, энергетической, логистической и культурно-гуманитарной сферах. Обсужден ход интеграционных процессов в регионе, подчеркнута эффективная реализация преимуществ, вытекающих из сотрудничества наших стран в общих интеграционных объединениях.

Россия, как отмечалось, остается одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии. Накопленные активы (без учета капиталовложений из юрисдикций третьих стран) составляют порядка 20 млрд. долларов. В этом регионе работают более 17 тысяч предприятий с российским капиталом. В 2019 году объем торговли России с государствами ЦА составил более 30 млрд. долларов. Российское содействие ряду центральноазиатских стран за период с 2008 по 2019 годы превысило 6 млрд. долларов. На конец 2019 года в вузах РФ обучалось 160 тысяч граждан государств региона, из них 59 тысяч – за счет средств российского бюджета.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность в продолжении на регулярной основе доверительного обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.