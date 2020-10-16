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"Дело №" о Омурбеке Суваналиеве

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Издание "Дело №" в публикации "Сбитые лётчики кыргызского парламента" показало истинное лицо тех, кто стоял у руля власти. Один из таких - Омурбек Суваналиев.

"Ещё один говорун кыргызской политики – генерал милиции и на момент своего заявления заместитель секретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев. Но, как оказалось, с трибуны речь толкать перед соратниками - это одно, а ответить на вопросы журналиста - это вам не перед влюблённой публикой выступать.

Услышав от корреспондента, что тема разговора – сказанное им на съезде партии "Бутун Кыргызстан", Суваналиев поступил так же, как и его атамекеновский тёзка. Генерал милиции перестал отвечать на телефонные звонки.

Напомним, Суваналиев, на тот момент возглавляющий высокий государственный пост, заявил, что "на сегодня у провластных партий один хозяин – глава кыргызского криминала по прозвищу Коля Киргиз ("вор в законе" Камчы Кольбаев). "Перед Кольбаевым все шестёрки. Сегодня происходит криминализация. Криминал стремится к власти, отправляя своих людей. Но кого они отправляют? Не активных членов ОПГ, а тех, кого зовут "шнырями", – говорил он.

Суваналиев сказал, что сейчас все сотрудники прокуратуры, МВД, ГКНБ под сомнением. "Они не говорят, что будут хорошо работать и бороться с преступниками. Наоборот, сегодня все богачи открыто говорят о том, что дружат с криминалом, что это их "крыша". Все мы знаем об этом. Поэтому мы, члены партии "Бутун Кыргызстан", должны прийти в парламент и бороться с ними", – заявил генерал милиции Суваналиев.

Уверена, не только у меня возникает вопрос: а вы, собственно, где всё это время были? Понятное дело, что кримавторитеты появились не сегодня и не вчера. И, если мне не изменяет память, а она мне изменяет редко, с 2005 по 2006 годы вы работали заместителем министра внутренних дел Кыргызстана.

С 2006 по 2007 годы исполняли обязанности министра внутренних дел, с 2007 по 2008 годы были заведующим отделом обороны и безопасности администрации президента. А с февраля 2019-го вы стали заместителем секретаря Совета безопасности КР.

А как вы, занимая такие должности, допустили это безобразие? И почему об этом вещаете сейчас, перед выборами, с трибуны на партсъезде? Может быть, вы выносили вопрос об организованной преступности на заседание Совбеза? Если да, то когда? Насколько известно, генерал Суваналиев на Совбезе данный вопрос на рассмотрение не выносил.


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URL: https://www.vb.kg/393175
Теги:
ГКНБ, Омурбек Суваналиев, безопасность, Кыргызстан, вор в законе, криминал
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