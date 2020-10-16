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Женщина не госпитализированная в реанимацию из-за нехватки мест скончалась

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- Оксана Гут
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Женщина из видео волонтера Леры Садыгалиевой, госпитализированная в отделение урология Нацгоспиталя из-за отсутствия мест в реанимации, скончалась. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения КР.

В ведомстве подробно прокомментировали случай с этой пациенткой:

Пациентка С. Е. 1968 г.р. поступила по линии скорой помощи 6 октября 2020 года в приемную урологию Национального госпиталя при МЗ КР, затем была госпитализирована в отделение моче-каменной болезни с диагнозом: моче-каменная болезнь, частично обтурирующий камень в верхней трети правого мочеточника, инфицированный гидронефроз справа, острый гнойный калькулезный пиелонефрит, уросепсис, ожирение третьей степени (220 кг.), сахарный диабет 2 типа, анемия средней тяжести. Состояние пациентки оценивалось как тяжелое. Была проконсультирована терапевтом, нефрологом, кардиологом.

Сразу же был сделан рентген и КТ грудной клетки на наличие пневмонии, снимок на показал изменений в легких. На момент поступления, по состоянию здоровья пациентка была неоперабельна, в связи с чем было принято решение провести стентирование правой почки. Назначена антибиотикотерапия. Состояние после стентирования: в динамике намечалось улучшение.

13 октября пациентка начала жаловаться на затрудненное дыхание. Был проведен повторный рентген и КТ снимок, где результаты показали двухстороннюю пневмонию.

"Действительно, в отделении реанимации свободных коек не было, но Нацгоспиталь считается организацией третичного уровня, и необходимые специалисты могут оказать помощь в любом отделении. Несмотря на отсутствие мест в реанимации, пациентка была изолирована в отдельную палату. Осмотрена невропатологом, постоянно проводил наблюдение дежурный врач и реаниматолог постоянно вел наблюдение за состоянием ее здоровья", - уверяют в Минздраве.

Сатурация была 95% (при сатурации выше 94% пациенту не требуется проводить кислородотерапию). Сатурация упала до 70% вчера, 15 октября. Сразу же была подключена к трем кислородным концентраторам, сатурация поднялась до 90%. Однако, у пациентки вчера начало падать давление и несмотря на проводимые мероприятия пациентка скончалась сегодня в 06:00 утра. Тело отправлено на вскрытие.

"Также заявляем, что самодельные кислородные концентраторы не применяются в организациях здравоохранения, так как они очень взрывоопасны. Данный самодельный концентратор был принесен по словам родных пациентки для использования в домашних условиях. На сегодняшний день в Национальном госпитале имеется 285 кислородных концентраторов, которые по мере необходимости сразу же используются", - заключили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/393176
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин
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