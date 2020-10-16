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Энергетики готовят ГЭС и ТЭЦ к зимнему максимуму нагрузок

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- Оксана Гут
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Энергетики готовят ГЭС и ТЭЦ к зимнему максимуму нагрузок. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Электрические станции".

"Компания Электрические станции продолжает обеспечивать бесперебойную выработку тепловой и электрической энергии. За прошедшие сутки выработан 31 млн 453 тыс. кВт.ч электроэнергии, из этого объема ТЭЦ Бишкек выработала 3 млн. кВт.ч", - говорится в сообщении.

Все задействованное оборудование в штатном режиме.

В настоящее время на Курпсайской ГЭС им.Т.Усубалиева персоналом ведутся следующие работы:

  1. Подготовка основание фундамента для монтажа разьединителей ОРУ-220кВ
  2. Техобслуживание выключателей 220кВ
  3. Замена контрольных кабелей разъединителей 220кВ
  4. Текущий ремонт ВЛ-220-Датка
  5. Ревизия межполюсных соединений полюсов ротора для улучшения изоляционных характеристик гидрогенератора №2 Курпсайской ГЭС
  6. Снятие ВАХ (вольтамперных характеристик) панели м-1 гидроагрегата №2 для селективности, точности релейных защит.


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URL: https://www.vb.kg/393186
Теги:
ГЭС, Датка-Кемин, ремонт, энергетика, Кыргызстан, ТЭЦ
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