Энергетики готовят ГЭС и ТЭЦ к зимнему максимуму нагрузок. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Электрические станции".

"Компания Электрические станции продолжает обеспечивать бесперебойную выработку тепловой и электрической энергии. За прошедшие сутки выработан 31 млн 453 тыс. кВт.ч электроэнергии, из этого объема ТЭЦ Бишкек выработала 3 млн. кВт.ч", - говорится в сообщении.

Все задействованное оборудование в штатном режиме.

В настоящее время на Курпсайской ГЭС им.Т.Усубалиева персоналом ведутся следующие работы: