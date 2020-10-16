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Мэрия Бишкека: "Простите, но мы снизили градус тепла"

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- Оксана Гут
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"Простите, но мы снизили градус тепла". С таким сообщение обратилась мэрия Бишкека к горожанам.

"Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" снизило градус подачи тепла из-за многочисленных и гневных обращений горожан", - говорится в сообщении.

КП "Бишкектеплоэнерго" - это структурное подразделение мэрии, обеспечивает теплом и горячей водой более 600 жилых домов, также 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей.

Предприятием обслуживается западная часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин, всех остальных теплом обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерняя компания национального энергохолдинга.

Отмечается, что своевременная оплата за отопление позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать всех бишкекчан теплом и горячей водой.

"Если товарищество собственников жилья коллегиально решит, что необходимо снова подать тепло, просим вас заблаговременно подать заявку в организацию, желательно собрать подписи не менее 90% собственников квартир. Мы очень хотим сэкономить ваши средства, которые вы будете оплачивать за тепло!", - заявляют в муниципалитете.

Справочные телефоны, которые могут понадобиться:

КП "Бишкетеплоэнерго":

Абонентская служба: 212847;

Расчетный отдел: 212845;

Диспетчерская служба: 0701 777110, (0312) 212906

Отдел по приборам учета тепловой энергии и приема показаний горячей воды: 492535, 212804.

ОАО "Бишкектеплосеть":

- (0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей;

- 36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;

- 51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;

- 56-85-58 – диспетчерская служба.


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URL: https://www.vb.kg/393189
Теги:
мэрия, отопительный сезон, Бишкек, Кыргызстан
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