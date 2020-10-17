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Выявлена коррупционная схема при поставках угля на ТЭЦ Бишкека

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- Оксана Гут
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Выявлена коррупционная схема по поставке угля на ТЭЦ г.Бишкек. Об этом сообщает АКС ГКНБ.

Антикоррупционной службой ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных рисков в топливно-энергетическом секторе установлена коррупционная схема по незаконному побору денежных средств со стороны ответственных сотрудников ТЭЦ г. Бишкек при поставках бурого угля консорциумом ГП "Кыргызкомур".

Так, ответственные работники ТЭЦ г. Бишкек по предварительному сговору с отдельными субъектами предпринимательской деятельности угледобывающих компаний за положительное вынесение решения лаборатории о соответствии качества угля получают определённое денежное вознаграждение. Данная коррупционная составляющая отрицательно сказывается на износе оборудования ТЭЦ г. Бишкек, а также приводит к увеличению загрязняющих выбросов в атмосферу.

В настоящее время по данному факту ГСУ ГКНБ КР зарегистрирован материал досудебного производства по ст.237 (Коммерческий подкуп) УК КР.

Ведется следствие в рамках которого проводится работа по установлению всех причастных лиц, участвующих в данной противоправной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/393213
Теги:
ГКНБ, ТЭЦ, коррупция, уголовная ответственность, уголь, Кыргызстан
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