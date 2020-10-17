Погода
$ 81.41 - 81.81
€ 94.95 - 96.45

Сапар Исаков попросил политическое убежище во Франции

624  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший премьер-министр Сапар Исаков попросил политическое убежище во Франции. Об этом на своей странице написал бывший журналист Улугбек Бабакулов, который в качестве политического беженца проживает во Франции.

Посольство Франции, куда редакция VB.KG обратилась, пока не доступна для комментариев.

Напомним, во время протестных митингов в Бишкеке Сапар Исаков как и другие сторонники Алмазбека Атамбаева был освобожден из колонии. Позже Генпрокуратурой ему было дано время для возвращения в колонию, но он так и не вернулся. Теперь ему вменяют побег.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393219
Теги:
побег, Франция, Кыргызстан, Сапар Исаков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  