Жаныбек Жалалов стал губернатором Баткенской области

Жаныбек Жалалов назначен полномочным представителем правительства КР в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Соответствующее распоряжение 16 октября подписал премьер-министр Садыр Жапаров. Предыдущий губернатор Баткенской области Алишер Абдрахманов освобожден от занимаемой должности.

Накануне, 17 октября, Жаныбека Жалалова представил коллективу советник премьер-министра Арзыбек Бурканов.

Как сообщает пресс-служба полпредства, новый глава области осознает всю ответственность занимаемой должности и заявил, что будет работать над дальнейшим развитием области.

От редакции отметим, что ранее Жаныбек Жалалов был мэром города Баткен. Правительство оценило его работу за 2015 год неудовлетворительной, после чего он ушел с должности.