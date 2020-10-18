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Жаныбек Жалалов стал губернатором Баткенской области

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- Оксана Гут
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Жаныбек Жалалов назначен полномочным представителем правительства КР в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Соответствующее распоряжение 16 октября подписал премьер-министр Садыр Жапаров. Предыдущий губернатор Баткенской области Алишер Абдрахманов освобожден от занимаемой должности.

Накануне, 17 октября, Жаныбека Жалалова представил коллективу советник премьер-министра Арзыбек Бурканов.

Как сообщает пресс-служба полпредства, новый глава области осознает всю ответственность занимаемой должности и заявил, что будет работать над дальнейшим развитием области.

От редакции отметим, что ранее Жаныбек Жалалов был мэром города Баткен. Правительство оценило его работу за 2015 год неудовлетворительной, после чего он ушел с должности.


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URL: https://www.vb.kg/393228
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, назначение, правительство, Кыргызстан, мэр
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