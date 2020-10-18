В Москве из-за коронавируса СИЗО прекращают прием задержанных

Большинство московских СИЗО прекратили прием новых заключенных. Причиной этого, по сообщению российских СМИ, стало ухудшение ситуации с коронавирусом.

После того, как суточный прирост выявленных зараженных в столице превысил 5 тысяч человек - впервые с начала пандемии, власти начали вводить новые ограничительные меры. Они коснулись и правоохранительной системы.

"Принято решение прекратить прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-1, 2, 3, 4, 5 и 6 УФСИН (Управление Федеральной службы исполнения наказаний - VB.KG) России по Москве. Эта мера вводится с 19 октября до особого распоряжения. Прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществляться только в СИЗО-7 до особого распоряжения", - сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.

Также в СИЗО на время приостановили проведение краткосрочных свиданий и прием передач заключенным - за исключением посылок с лекарствами. Личный состав УФСИН Москвы перевели на 14-дневную службу без выхода за пределы учреждений. Юристам, наблюдателям и другим лицам запретили посещать территорию СИЗО, а следственные действия с заключенными будут проводить в комнате краткосрочных свиданий через стекло.

Ранее по причине коронавируса напряженная ситуация сложилась в российских центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Из-за закрытия границ с другими государствами возникли сложности с выдворением и депортацией мигрантов, находящихся в этих центрах. В результате последние оказались переполненными и уже не могли принимать новых нарушителей административного законодательства РФ. В апреле иностранцам дали временную отсрочку, которая затем дважды продлевалась, чтобы они могли легализовать свой правовой статус, не попадая под санкции. И теперь их до конца текущего года не смогут депортировать или принять в их отношении решение о нежелательности пребывания в РФ. Но это лишь частично решило проблему таких спецприемников.

Напомним, что нынешней весной спецрейсом, организованным усилиями российской стороны, в Кыргызстан была отправлена большая группа граждан КР, находившихся в ЦВСИГ в различных регионах РФ. Для этого всех их пришлось доставить в Екатеринбург, откуда и улетел в Бишкек самолет с почти двумя сотнями кыргызстанцев на борту.