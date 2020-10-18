В Перу обнаружено гигантское изображение кошки, которому более 2 тысяч лет

В качестве важной новости популярный в Кыргызстане международный телеканал Euronews сегодня сообщил, что археологи обнаружили в перуанской пустыне еще один гигантский геоглиф – на этот раз в виде животного из семейства кошачьих.

Кошка необыкновенных размеров изображена на склоне холма. Длина рисунка – 37 метров. Геоглиф предположительно датируется примерно 200-100 годами до нашей эры. То есть появился до рождения Иисуса Христа и примерно тогда, когда строилась Великая китайская стена.

"Что по-прежнему удивляет людей и о чем нас часто спрашивают - как мы находим новые геоглифы? На самом деле есть новые рисунки, и мы еще будем их находить. В последние годы все стало проще благодаря использованию современных технологий. Раньше мы получали аэрофотоснимки или изображения с самолетов, а теперь мы можем с помощью беспилотников делать снимки на небольшой высоте, и это нам очень помогает, - рассказал СМИ ответственный за систему управления Археологическим парком Наска-Пальпа, археолог Джонни Исла.

В 1994 году геоглифы Наски были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все они появились около 2 тысяч лет назад. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, как и для чего были нарисованы эти фигуры

Некоторые изображения занимают до полукилометра в длину, и разглядеть их с земли невозможно. Поэтому лишь в современное время их смогли обнаружить и сфотографировать с помощью аэрофотосъемки, в основном это снимки с рисунками. Однако до сих пор не создано ни одной карты с полной картиной геоглифов.

Все таинственные знаки Наски можно разделить на четыре группы:

1) полосы и линии (13 тысяч штук);

2) геометрические фигуры (700 штук);

3) спирали (около 100 штук);

4) рисунки (30 штук).

Изображения выполнены непрерывной линией и достигают огромных размеров. Рисунки, например, имеют длину от 30 до 188 метров. Линии и полосы - еще длиннее, они тянутся по поверхности земли, пересекая русла рек, проходя по низинам и холмам и нигде не искажают своего направления. Даже современные инструменты геодезистов не позволяют с такой точностью проводить линии на больших расстояниях.

Техника нанесения линий Наски заключается в образовании траншей глубиной до полуметра при помощи выемки грунта шириной до 135 см. Хорошая видимость линий с самолета объясняется кардинальной разницей цвета грунта на поверхности (черный) и на глубине (белый).

Полупустынное плато постоянно подвергается песчаным бурям. Считается, что именно белый цвет вырытых траншей-линий сберегает рисунки от разрушения из-за большой разницы температур и давления.

Историки до сих пор спорят, кто, когда и как нанес эти странные изображения. Также неясна цель нанесения на поверхности земли гигантских линий и рисунков. Ученые остановились на двух предположениях относительно их предназначения: или ритуальное, или для астрономических наблюдений.

Первое подразумевает общение древних инков с божествами, второе - астрономический календарь. Остается понять, почему объекты в перуанской пустыне выполнены в таком огромном масштабе.