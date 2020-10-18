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COVID-19. Во всех районах Бишкека подготовлены дневные стационары

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- Оксана Гут
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Мэрия Бишкека подготовила дневные стационары для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Ленинский район:

Школа №96 (ж/м Ак-Ордо) - 30 койко-мест;

Школа №95 (мкр.Джал) - 50 койко-мест.

Первомайский район:

Школа №81 (ж/м "Ак-Босого", ул.Профессора Зимы, 262) - 40 койко-мест;

Школа №69 (ул.Айни, 13) - 120 койко-мест.

Октябрьский район:

Школа №39 (мкр №6, 4/1) - 50 койко-мест;

Школа №63 (мкр №11, 9/1) - 40 койко-мест.

Свердловский район:

Школа №4 (ул. Огонбаева Атая, 207) - 50 койко-мест;

Лицей № 65 - 60 койко-мест.

По сообщению мэрии столицы, кислородных концентраторов достаточно, по необходимости они будут доставлены в стационары. Также, что во всех стационарах заготовлены запасы медикаментов и СИЗ.


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URL: https://www.vb.kg/393233
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, больница, Помощь, коронавирус, карантин
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