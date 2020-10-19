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В Бишкеке заработали сельскохозяйственные ярмарки

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- Сергей Швец
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С 17 октября столичная мэрия возобновляет проведение традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Чиновники обещают, что горожане смогут приобрести представленную на них продукцию по доступным ценам.

Как и в прошлые годы, работать ярмарки будут по выходным дням. Фермеры предложат покупателям овощи, фрукты, мед, мясо, колбасные изделия, молочные продукты, а также многое другое. Причем высокого качества.

Для жителей Ленинского района ярмарка открылась в микрорайоне "Джал" на улице Тыналиева (напротив кафе "Рахат–Лукум"). В Октябрьском она проходила в 12–м микрорайоне у пересечения улиц Нуркамал и Аалы Токомбаева.

Первомайский акимиат выбрал площадку у пересечения улиц Скрябина и Абая (рядом с Кыргызским национальным аграрным университетом имени Скрябина). А жители Свердловского района смогут основательно закупиться у пересечения улиц Торокула Айтматова и Токтогула.

На ярмарках будут дежурить сотрудники районных администраций, МТУ и УВД. Вся продукция в обязательном порядке пройдет контроль Центра государственного санитарно–эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) и городской ветеринарной лаборатории.


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URL: https://www.vb.kg/393234
Теги:
сельское хозяйство, ярмарка, Бишкек
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