Есть еще на свете тимуровцы

В редакцию позвонила ветеран–учитель Людмила Грищенко, которая сообщила, что к ней домой неожиданно пришли школьники и принесли целый пакет с продуктами да еще и уважили вниманием и интересной беседой.

- Я сама всю жизнь проработала учителем истории, а сейчас сижу в четырех стенах в одиночестве. Два года назад перенесла инсульт, уже давно не выхожу из дома. За 46 лет учительского стажа привыкла к активному и познавательному общению с детьми. Для меня было приятным сюрпризом, что ребята принесли продукты, посидели со мной, поговорили. А в учительнице, которая пришла с ребятами, я узнала свою ученицу! Знаете, такая волна благодарности поднимается в душе. Радует, что в нашей стране дети воспитываются с уважением к старшим, - говорит 88–летняя Людмила Нестеровна.

Ребята из школы № 41, в которой работала долгие годы сама Людмила Нестеровна, и решили взять над ней шефство.

- В нашей школе уже двадцать лет существует тимуровская дружина, движение "Нур". В каждом классе есть по три подопечных из числа пожилых людей. Их мы находим по рекомендации квартальных. Мы спрашиваем, какая помощь нужна? Может, кому–то надо помочь с продуктами, с уборкой, - говорит социальный педагог средней школы № 41 Любовь Лямина.

По ее словам, школьники уже много лет оказывают помощь ветеранам. Родители поддерживают такие акции.

- Тимуровская работа нужна, ведь пожилым людям требуется не только помощь, но и просто внимание. К тому же воспитываем у детей чувство сострадания, терпимости, заботу о ближних, - считает педагог.