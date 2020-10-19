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Какую страну принял Садыр Жапаров?

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- Анвар Ажиев
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Недавно вернувший себе депутатский мандат Омурбек Текебаев, выступая в парламенте, заявил, что не завидует Садыру Жапарову, получившему, фактически, неограниченную власть в республике. Как отметил политик, вместе с регалиями и.о. президента досталась колоссальная ответственность.

- Я вам не завидую, а, наоборот, жалею, потому что народ ждет от вас исполнения всех обещаний. Народ ждет чуда, - сказал нардеп.

Чудо сегодня Кыргызстану и правда не помешало бы: Садыр Жапаров принял к управлению страну, находящуюся в глубоком социально-экономическом и политическом кризисе.

Рост объема государственного долга в настоящее время приблизился к историческому максимуму, который был достигнут в 2017 году. Тогда Россия списала Кыргызстану 240 миллионов долларов долга, но республика уже почти вернулась к старым показателям и вот-вот побьет новый рекорд: к июню объем внешнего госдолга составил 4 миллиарда 81 миллион долларов.

Отметим, международные кредиторы рекомендуют, чтобы госдолг не превышал 60-65 процентов от ВВП. Иначе некоторые доноры могут либо перестать давать в долг государству, либо повысить стоимость кредита.

К слову, о кредитах. С начала пандемии КР уже была предоставлена изрядная финансовая помощь на борьбу с коронавирусом. Республика получила половину суммы - более 300 миллионов долларов. Но распределение этих средств остается туманным. Ранее правительство отчитывалось о том, что средства пошли на покрытие дефицита бюджета, однако в прошлую пятницу глава МИД Руслан Казакбаев республики заявил, что к концу года дефицит бюджета может достичь от 375 до 625 миллионов долларов.

Сначала года в Кыргызстане экономическая активность в целом упала. Некоторые предприятия разорились, какие-то бизнес-проекты оказались на грани банкротства. К осени предприниматели только-только начали восстанавливаться, но события, последовавшие за парламентскими выборами 4 октября, обнулили этот незначительный прогресс.

Сегодня, в частности, кризис может перекинуться и горнорудную сферу, которая оставалась устойчивой даже во время разгула COVID-19 и принятия властями ограничительных мер в связи с этим. Пока в Бишкеке продолжались революционные события, в регионах захватывали и грабили рудники. Все пострадавшие месторождения разрабатываются иностранными инвесторами, которые в очередной раз пострадали из-за внутриполитических перетурбаций в республике.

Что за этим может последовать? Многочисленные иски в международные суды, а еще десятки тысяч граждан и местных подрядных организаций малого и среднего бизнеса, обслуживающие отрасль, могут остаться без работы.

Кроме того, сейчас в стране набирает разбег вторая волна коронавирусной инфекции. И непонятно ли справится ли наша система здравоохранения с эпидемией во второй раз. В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 554 случая заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 52 044. С понедельника суточный прирост новых заражений увеличился почти вдвое – 12 октября было выявлено 298 случаев.

Учитывая все это, вполне понятно, что от главы государства сегодня все ждут каких-то нетривиальных шагов по вытаскиванию страны из кризиса, по снижению социальной напряженность. Вместе с тем, ясно и то, что для того, чтобы спасти Кыргызстан важна консолидация общества, а также политических сил. Об этом с высокой парламентской трибуны говорил и Омурбек Текебаев, призвавший коллег поддержать Садыра Жапарова в его начинаниях и создать условия для реализации его реформ.

Напомним, перед тем, как занять должность исполняющего обязанности президента Садыр Жапаров, говорил, что планирует провести конституционную реформу. В частности, он предлагал провести референдум, на котором кыргызстанцы смогли бы отдать предпочтение одной из форм правления – парламентской или президентской. Также Жапаров говорил о необходимости ведения одномандатной системы и сокращения числа депутатов.

На политической арене же, тем временем, вновь разыгрывается драма. На этот раз представители истеблишмента бурно обсуждают необходимость скорейшего проведения выборов в ЖК, уровень избирательного порога, размер денежного залога для баллотирующихся партий, а также возможность запретить нескольким партиям участие в следующих выборах. В общем, приоритеты остаются неизменными даже в условиях тяжелого кризиса: как можно скорее поделить мандаты и приступить к дележке портфелей.


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URL: https://www.vb.kg/393239
Теги:
выборы, парламент, президент, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, коронавирус, #Выборы2020, Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров
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