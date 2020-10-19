Рост цен на все. В КР продолжают дорожать продукты питания

Министерство экономики отмечает продолжающийся рост на некоторые основные продукты питания. Так, за прошлую неделю выросли цены на растительное масло, сахар, картофель, мясо и некоторые другие продукты.

Отметим, Министерство экономики еженедельно анализирует цены на рынках и в магазинах республики.

В период с 29 сентября по 15 октября во всех областях средние розничные цены на сахар поднялись от 2 до 12 сом за 1 кг. На рынках Бишкека средняя розничная цена на сахар-песок составила 50-52 сом за 1 кг, за данный период цена поднялась на 5 сом

За неделю цены на растительное масло поднялись в среднем на 24,2%. В столице средняя розничная цена на масло растительное составляет 95-115 сом за 1 литр, цены поднялись на 10-15 сом за 1 литр.

Также отмечается рост цен на овощи и фрукты. Особенно ощутимо подорожание картофеля и лука. При этом Минэконом отмечает, что на рынке Сары-Озон цены на 20-40% ниже чем на остальных рынках Бишкека.

Продолжает дорожать мясо. По состоянию на 15 октября стоимость 1 килограмма мяса составляет 340-450 сомов. За год цены на 40-90 сомов.