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В столичном сквере "Театральный" установили новое пианино взамен разбитого

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- Оксана Гут
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В сквере "Театральный" вновь появилось пианино.

Ровно месяц назад в сквере "Театральный" неизвестные сломали пианино, которое установил МП "Бишкекзеленхоз" в прошлом году для горожан. Тогда вандала задержали по "горячим следам". Он, напомним, был в алкогольном опьянении.

"Мы обратились с заявлением в правоохранительные органы. И спустя месяц нарушители все-таки установили новое пианино, ведь старое, к сожалению, восстановлению не подлежало. Инструмент проверен, настроен и готов радовать горожан музыкальным настроением", - отмечают в муниципалитете.

В мэрии просят бережно относиться к муниципальному имуществу.

Если вы стали свидетелями нарушения порядка просьба сразу же обращаться в милицию: 102.


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URL: https://www.vb.kg/393243
Теги:
вандализм, музыка, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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