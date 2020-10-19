В Подмосковье мигрантами стало совершаться меньше преступлений

В Московской области продолжает снижаться число преступлений, совершенных мигрантами. Об сообщил заместитель председателя областного правительства - руководитель главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Роман Каратаев.

По его словам, с января текущего года количество подобных нарушений в регионе сократилось на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Убийств зафиксировано меньше на 53,4 процента, краж - на 1,1, грабежей - на один процент. Однако на 8 процентов больше совершено разбойных нападений, а на 3 процента - число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Сокращение числа правонарушений, как отмечают в региональном правительстве, связано с режимом ограничений в связи с пандемией. По этой же причине, из-за закрытия границ, в Подмосковье наблюдается сокращение миграционного потока. По сравнению с прошлогодним периодом на миграционный учет здесь поставлено почти в 1,4 раза меньше иностранных граждан. И почти на 40 процентов меньше выдано разрешений на работу. Одновременно усилена работа правоохранителей, в области держат на контроле места компактного проживания иностранцев.

Как отмечают в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, из свыше одного миллиона (по разным данным) трудовых мигрантов-уроженцев Кыргызстана, находящихся в России, более половины сосредоточено именно в Московском регионе. С открытием авиасообщения между РФ и КР некоторые соотечественники вернулись на родину, но возобновился и обратный поток. "Российские власти предприняли ряд мер, чтобы облегчить пребывание и трудоустройство иностранцев в стране в этот непростой период. Очевидно, это тоже влияет на снижение уровня криминогенности в мигрантской среде. Ведь на совершение преступлений приезжие идут, в том числе, и из-за отсутствия средств на существование", - полагают в Координационном совете.