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АКС ГКНБ: Установлен круг лиц, входивших в ближайший круг Матраимова

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- Оксана Гут
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Установлен круг лиц по фактам коррупции в таможенных органах. Об этом заявляет АКС ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжается расследование досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах республики со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова и других должностных лиц ГТС.

"Следственными органами установлены около 40 человек, которые входили в ближайший круг Райымбека Матраимова и были вовлечены к вышеуказанной коррупционной схеме. В данное время местонахождения установленных лиц известны. Ведется активная работа по установлению их причастности к данной коррупционной схеме", - говорится в сообщении.

Также в рамках досудебного производства проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку деятельности ГТС, установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства и других лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/393249
Теги:
ГКНБ, ГТС, коррупция, таможенные пошлины, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, таможня
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