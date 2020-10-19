В России готовят новые преференции для переселенцев-соотечественников

В России проработаны новые меры поддержки бывших граждан СССР, намеревающихся перебраться сюда на постоянное место жительства. Эти меры предусмотрены в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Данная программа, напомним, была принята Указом президента РФ 22 июня 2006 года. С 31 декабря 2012 года стала бессрочной, в дальнейшем продолжала и продолжает совершенствоваться. В настоящее время она успешно реализуется на территории уже 80 субъектов РФ. Исключение составляют Крым, Севастополь, Москва и Московская область, Санкт-Петербург.

Основным преимуществом для таких переселенцев, как отмечают в Главном управлении по вопросам миграции МВД России, является возможность приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке. При этом выдача разрешения на временное проживание осуществляется без учета установленной правительством России квоты. После получения РВП участники госпрограммы и члены их семей вправе подать документы для приобретения гражданства РФ, минуя процедуру оформления вида на жительство. Таким образом, в течение всего 5-6 месяцев со дня прибытия на территорию нашей страны они имеют возможность стать гражданами России.

Кроме того, они освобождены от уплаты государственной пошлины за регистрацию по месту жительства, вправе осуществлять трудовую деятельность без получения разрешения на работу или патента. Соотечественникам компенсируются расходы на переезд к будущему месту проживания (проезд и провоз имущества), на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев, консульского сбора, выплачиваются "подъемные". С первого дня пребывания в России для них установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.

На очереди – планируемое возмещение государством расходов некоторым категориям таких граждан, в числе которых - многодетные семьи, которые переезжают на территории приоритетного заселения. Именно для соотечественников, выбравших для себя такие территории, предусмотрен повышенный объем государственных гарантий. Этот статус с начала текущего года получили регионы Дальневосточного федерального округа. Помимо финансовой компенсации обустройства речь идет о пособиях по безработице, а сумма "подъемных" в 5 раз превышает те, что выплачивают переселенцам на другие территории.

Еще одна новация - свидетельство участника программы теперь будет действовать 5 лет, что позволит минимизировать риски, связанные с переездом в Россию граждан из других стран. В 2020 году также увеличен перечень членов семьи участника государственной программы. Теперь переехать в Россию могут приемные родители участника программы и его муж (жена). Все члены семьи переселенца старше 18 лет имеют право участвовать в госпрограмме отдельно от родственников. Также упрощен процесс получения российского гражданства: из процедуры его оформления убрали требование об отказе от имеющегося у соотечественников другого гражданства.

По состоянию на 1 сентября 2020 года этой программой, согласно данным МВД РФ, воспользовались порядка 960 тысяч соотечественников, в их числе – и переселенцы из Кыргызстана.