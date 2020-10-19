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Внимание розыск! Пропала без вести 18-летняя Курбангул Мамажанова

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- Оксана Гут
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Внимание розыск! Пропала без вести 18-летняя Курбангул Мамажанова. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

ОВД Аламединского района разыскивается без вести пропавшая гр. Мамажанова Курбангул Ырысбековна 2002 года рождения, которая 9 октября 2020 года вышла из дома по ул.Гоголя с. Аламедин и не вернулась.

Приметы: рост 160-162 см, среднего телосложения, волосы средней длины коричневого цвета, глаза карие.

Была одета: спортивный костюм коричневого цвета, черная безрукавка, на ногах кроссовки белого цвета.

"Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Мамажановой К.Ы., просим вас сообщить в ОВД Аламединского района или по телефонам: 0(999) 21-07-09, 0(550) 34-33-63, 0(778) 00-09-99, 0(312) 36-35-23 и или в 102", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/393253
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести
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