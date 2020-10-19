Экс-министр юстиции Молдовы высказался по поводу судебной власти КР

Представительство Европейского Союза в Кыргызской Республике совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) и Программой "Верховенство права в Кыргызской Республике – 2-я фаза" (ROLPRO-2) организовало 10-11 сентября 2020 года Международную онлайн дискуссию за круглым столом в рамках Программы "Верховенство права" на тему "Продвижение международных стандартов независимости судебной системы в Кыргызской Республике". В работе круглого стола приняли участие Председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева, глава по сотрудничеству представительства Европейского Союза в Кыргызстане, судьи Верховного суда и Конституционной Палаты КР, ведущие эксперты из Литвы, Грузии и Польши.

Об этом событии мы побеседовали с господином Александру Тэнасе – Ключевым экспертом Программы ЕС "Верховенство права в Кыргызской Республике – 2-я фаза" (ROLPRO-2), экс-председателем Конституционного Суда и экс-министром юстиции Молдовы, членом Венецианской Комиссии.

Накануне состоялся онлайн круглый стол, посвященный независимости судебной системы. Вы выступили одним из докладчиков. В чем важность этого события?

– Это мероприятие является частью последовательных усилий Европейского Союза в Кыргызстане по поддержке верховенства права и независимости судебной системы. Я хотел бы отметить важную роль в проведении подобных мероприятий господина Никола Скарамуззо, главу Секции по вопросам верховенства права, гражданского общества и сотрудничества в области прав человека, в Представительстве ЕС в КР, по инициативе которого был начат этот проект. Как подчеркнула в своем вступительном слове Глава по сотрудничеству Представительства ЕС в Кыргызской Республике Шарлотта Адриан, данное мероприятие является результатом и продолжением прошлогодней международной конференции, организованной делегацией ЕС в Бишкеке: "Независимость судебной системы: национальные аспекты и международные стандарты", которая проводилась 21-22 июня 2019 года.

В конституционной демократии задача по поддержанию верховенства права возложена на судей, а независимость судебных органов и является краеугольным камнем верховенства права и важнейшей гарантией уважения, защиты и соблюдения прав человека. Правовое государство, согласно статье 1 Кыргызской Конституции, является одной из фундаментальных ценностей Кыргызстана наравне с такими ценностями, как суверенитет, демократия, социальный и светский характер государства.

Говоря о правовом государстве, мы должны понимать, что в первую очередь это независимое и непредвзятое правосудие. Только независимая судебная власть позволит гражданам Кыргызстана почувствовать, что они живут в правовом государстве. Для этого необходимо, чтобы судебная реформа была проведена заслуживающим доверия образом, согласно самым высоким мировым стандартам независимости.

Независимое правосудие крайне важно для нормального и динамичного развития экономики КР. Не только иностранные инвесторы, но и местные инвесторы должны чувствовать, что система правосудия заслуживает доверия. Предприниматели должны иметь уверенность, что судебная система работает независимо и справедливо, и что они не будут в опасности, если сделают инвестиции в кыргызскую экономику. Из этих и других соображений поддержка ценностей свободного и независимого правосудия в Кыргызстане была и остается приоритетом для Европейского Союза.

От нашей страны в мероприятии приняла участие Гульбара Калиева и судьи. Обсуждаемую тему глава высшего судебного органа обозначила как актуальную во всем мире.

– Я хотел бы оценить тот факт, что Председатель ВС КР госпожа Гульбара Калиева не ограничилась вступительным словом, а приняла самое активное участие в дискуссиях. Это говорит о твердой приверженности кыргызского судейского сообщества продвижению судебной реформы. Г. Калиева отметила, что вопросы независимой судебной ветви власти актуальны не только в КР, но и во всем мире, и выразила надежду на то, что Кыргызстан заявит о себе в части судебной реформы, будет занимать достойное место в международном сообществе и соответствовать международным стандартам.

Для начала хотел бы отметить, что Кыргызстан с момента обретения независимости сделал очень многое для модернизации и совершенствования своей системы правосудия. За последние десятилетия в КР удалось построить многоуровневую судебную систему с современными процессуальными инструментами. Тем не менее еще предстоит много работы, чтобы сделать эту систему полностью функциональной и независимой от других властей в государстве. Именно поэтому крайне важно ознакомить – как можно ближе и как можно детальнее – кыргызское юридическое и судейское сообщество, а также гражданское общество с самыми современными мировыми стандартами независимости судебной системы.

Я особо хотел бы отметить участие в работе круглого стола судей Конституционной Палаты ВС КР. Роль конституционных судей в обеспечении функциональности принципа разделения властей в целом и независимости судебной власти в частности крайне важна. Конституционная Палата ВС КР является единственным конституционным органом, способным обеспечить, путем конституционного контроля, независимость правосудия от посягательства других властей.

Существуют ли в мире независимые суды? Есть ли примеры таковых?

– В мире существует много стран, где судебная власть пользуется большим доверием в обществе. В странах Западной Европы и США уровень доверия очень высокий. В странах Центральной и Восточной Европы этот уровень, как правило, несколько ниже. 30 сентября 2020 года Европейская Комиссия опубликовала обширный отчет о состоянии верховенства права во всех странах – членах ЕС. Из этого отчета следует, что в каждой отдельно взятой стране есть свои проблемы и вызовы. Решение этих проблем зависит во многом от политической воли и приверженности того или иного общества к базовым демократическим ценностям.

Надо понять, что доверие к судебной системе – это прямой результат оценки гражданами её работы. Соответственно, для поднятия уровня общественного доверия к судебной системе граждане должны убедиться в том, что правосудие отправляется независимо и непредвзято.

К сожалению, в Кыргызстане уровень доверия к судебной власти не столь высок, как в европейских странах, но это обстоятельство не должно нас обескураживать. Многие страны проходили через такие моменты. Борьба за права человека – это Сизифов труд, который никогда не заканчивается, потому что эта борьба никогда не выиграна окончательно. Важно понять, какое направление является правильным и как справиться с вызовами на этом пути. Я думаю, что все мероприятия по продвижению международных стандартов независимости судебной системы в Кыргызской Республике помогут кыргызскому обществу добиться желаемых результатов.

Программа "Верховенство права в Кыргызской Республике – 2-я фаза" второй год подряд проводит в Бишкеке мероприятие, в котором поднимается столь важная тема. Вы принимали активное участие на всех этапах, интересно узнать, организаторы достигли своей цели?

– Исход судебной реформы зависит от всего общества. У каждого свои обязанности и ответственность в этом процессе. Правительство обязано обеспечить судебной системе достаточное финансирование, политики должны отказаться от "телефонного права". Гражданское общество обязано следить за тем, чтобы судьи воспринимали иммунитет не как карт-бланш на нарушение закона, а как привилегию общества на справедливое и непредвзятое рассмотрение дел. От того, как судьи будут относиться к выполнению своей миссии, будет напрямую зависеть исход судебной реформы, соответственно и уровень доверия общества к правосудию.

Верховенство закона – это устоявшийся принцип во всех демократических государствах. Как я упомянул ранее, Кыргызстан многого добился в области судебной реформы. Европейский Союз, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Программа "Верховенство права в Кыргызской Республике" всегда оказывали полное содействие кыргызским властям в процессе реформирования правосудия. Я хотел бы здесь отметить усилия по цифровизации судебной системы, внедрение системы электронного распределения дел, модернизацию системы повышения квалификации судей, прокуроров и адвокатов, поддержку Конституционной Палаты ВС КР. Это очень важные элементы судебной реформы, которые в совокупности, несомненно, дадут свои результаты.

Вами был подготовлен документ о международных стандартах независимости судебной системы. Расскажите, наша судебная система независима?

– Каждое государство имеет свою национальную, культурную и конституционную идентичность. Кыргызстан в этом отношении не является исключением. Правовые системы подвержены, в той или иной мере, влиянию этих особенностей. Однако эти особенности не могут служить оправданием для отказа от конституционного принципа верховенства права либо для превращения этих принципов в бутафорию. Верховенство закона напрямую влияет на жизнь каждого гражданина. Это предварительное условие для обеспечения равенства перед законом и защиты прав граждан.

Разработка информационного документа по международным стандартам независимости судебной системы позволит легче гармонизировать определённые культурные особенности с международными стандартами независимого правосудия. Одновременно данный информационный документ является очередным инструментом, который, с одной стороны, будет способствовать утверждению судебной независимости, а с другой стороны, позволит повысить общий уровень юридической культуры в обществе.

Вы шесть лет возглавляли Конституционный суд Республики Молдовы. В 2016 году Конституционным судом были признаны недействительными внесенные парламентом изменения в Конституцию от 2000 года, согласно которым президент избирался голосами трех пятых состава депутатов. После постановления Конституционного суда главу государства избирают путем прямого всенародного голосования. Расскажите, каково вам было идти против воли парламента?

– Большинство европейских конституционных судов обладает компетенцией проверки изменений к Конституции, которые вступили в силу. Среди европейских государств, которые практикуют проверку конституционных поправок, наиболее известной является модель Германии, последним решением в этом отношении является проверка конституционных поправок в 2009 году в контексте Лиссабонского договора. Примеры того, когда конституционные суды признали недействительными поправки к Конституции, также можно найти в других странах с развитым уровнем демократии, таких как Австрия, Болгария, Южная Африка. В 2013 году Конституционный суд Литвы через 12 лет после принятия признал недействительными поправки, внесенные в Конституцию 2002 года, о полномочиях Центрального банка Литвы, поскольку они были приняты с нарушением процедуры. Так что с этой точки зрения само решение не являлось новшеством. Самое главное, что общество (власть, оппозиция и гражданское общество) приняло это решение, а постоянные роспуски парламента из-за неспособности избрать президента прекратились.

Что касается того, чтобы идти против воли парламента, то конституционный судья не обязан учитывать волю парламента, президента или правительства. Для него существует только Конституция и конституционные ценности. В этом контексте я всегда люблю цитировать председателя Венецианской Комиссии, господина Джани Букикио, который говорил, что конституционный судья имеет так называемую "обязанность неблагодарности" (duty of ingratitude) перед другими властями, которые назначали его на должность конституционного судьи. Только таким образом можно обеспечить свою независимость от других ветвей власти.

В мае этого года Конституционный суд ФРГ запретил немецкому Центробанку участвовать в программе по скупке гособлигаций других стран ЕС и других европейских структур, таких как Европейский инвестиционный банк, поскольку это противоречит Основному закону Германии. Маловероятно, что Канцлер ФРГ госпожа Меркель была очень рада этому решению.

Несколько лет назад мы обсуждали эту проблему с Председателем Суда Европейского Союза господином Коэном Ленартсом. Он нам сказал: "Если вы думаете, что Европейская Комиссия очень радуется, когда Суд Европейского Союза аннулирует её решения, вы сильно заблуждаетесь". Так что, если другие власти недовольны Конституционным судом, значит, суд выполняет свои функции.

Автор: Адилет Нуртегин

Источник: pr.kg