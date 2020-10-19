ГКНБ напоминает о функционировании телефона доверия

ГКНБ КР напоминает о работе телефонов доверия и электронной почты АКС ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Если вам стало известно о фактах проявления коррупции, событиях или противоправных действиях со стороны должностных лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, а также по другим вопросам, рассмотрение которых отнесено к компетенции органов национальной безопасности, ГКНБ КР просит вас незамедлительно сообщать об указанных фактах по телефону доверия (0312) 66-00-20 и электронной почте "aks.gknb@gmail.com" или в Дежурную службу по телефону (0312) 66-04-75.

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