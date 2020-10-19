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Самозахват: Будет ли дана оценка действиям "бирболовца" Саитжана Эратова?

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- Екатерина Улитина, Бакыт Басарбек
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Экс-замглавы Баткенской области и кандидат от партии "Бир Бол" Саитжан Эратов сам лично занимался назначением руководителей в Баткенской области. Соответствующее видео было опубликовано 6 октября turmush.kg, а теперь оно появилось в соцсетях.

На кадрах ролика видно, как Саитжан Эратов заявил, что по указанию свыше он вправе назначать и снимать кадры в области. Тут же на месте он дает команду акиму Баткенской области написать заявление об увольнении.

При этом пользователи интернета задаются вопросом, будет ли дана юридическая оценка действиям Саитжана Эратова и почему не реагируют правоохранительные органы.

Действовал ли он от своего имени или по указанию лидера партии "Бир Бол" Алтынбека Сулайманова неизвестно. По крайней мере, в нынешнем правительстве пояснили редакции VB.KG, что не имеют отношения к действиям вышеназванного лица, напомнив, что со вчерашнего дня Полномочным представителем правительства в Баткенской области стал Жаныбек Жалалов.

В партии "Бир Бол" также не комментируют видео, посоветовав обратиться к самому кандидату в депутаты, который пока не доступен для комментариев.


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URL: https://www.vb.kg/393264
Теги:
Алтынбек Сулайманов, Кыргызстан, Бир Бол
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