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Садыр Жапаров принял главу Национального банка Толкунбека Абдыгулова

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- Бакыт Басарбек
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Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр КР Садыр Жапаров встретился с председателем Национального банка Кыргызской Республики Толкунбеком Абдыгуловым. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи Толкунбек Абдыгулов представил информацию о деятельности Национального банка, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в стране, устойчивости и безопасности банковской и платежной систем Кыргызской Республики, а также ситуации на валютном рынке.

Обсуждены вопросы, касающиеся сглаживания негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции для населения и субъектов предпринимательской деятельности.

Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров отметил важность сохранения устойчивости финансово-банковской системы, стабильности обменного курса национальной валюты, а также снижения рисков для национальной экономики, складывающихся в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Садыр Жапаров поручил Национальному банку, в связи со стабилизацией ситуации в стране, принять меры для своевременного и бесперебойного осуществления платежных и переводных операций по национальным и международным платежным системам, а также возобновления проведения трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи без ограничений.


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URL: https://www.vb.kg/393265
Теги:
Садыр Жапаров, Толкунбек Абдыгулов
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