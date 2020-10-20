Мелис Мырзакматов оправдан. Справедливость восторжествовала?

Представление прокурора Оша на оправдательный приговор в отношении Мелиса Мырзакматова оставлено без удовлетворения. Об этом сказали в пресс-службе Верховного суда КР.

Вчера, 19 октября, в Верховном суде КР рассмотрено уголовное дело по кассационному представлению Прокуратуры г. Ош на приговоры Ошского городского суда от 15 октября 2020 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Ошского областного суда от 16 октября 2020 года принятых в отношении Мелиса Мырзакматова.

Напомним, 16 октября экс-мэра Оша оба суда первой и второй инстанции оправдали за отсутствием состава преступления.

"Постановлением Верховного суда КР приговоры Ошского городского суда от 15 октября 2020 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Ошской области от 16 октября 2020 года, принятые в отношении Мелиса Мырзакматова, оставлены в силе. Кассационное представление Прокуратуры г. Ош оставлено без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, ранее в 2015 году в своем видеообращении в то время разыскиваемый Мелис Мырзакматов обратился к народу. Он заявил, что "если в отношении меня и будет проводиться объективное следствие, тогда я приеду в Кыргызстан и готов доказать через справедливый суд свою невиновность".